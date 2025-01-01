Посещение музея — Творческой мастерской Давида Боровского

Мемориальный музей «Творческая мастерская театрального художника Давида Боровского» – единственный в мире персональный музей сценографа, который откроет перед вами уникальные страницы театральной истории.

Легенда театрального искусства

Давид Боровский (1934–2006) – выдающийся деятель театра, реформатор сцены и главный соратник знаменитого режиссера Юрия Любимова, оставил заметный след в театральной культуре XX века. Он создал более 180 спектаклей как на драматической, так и на оперной сценах, работая в России и за ее пределами – в Италии, Греции, Германии, Франции, США, Венгрии и Финляндии.

Инновации в сценографии

Многие новаторские идеи Боровского стали основой для развития мировой сценографии. Посетив его мастерскую, вы получите уникальную возможность заглянуть за кулисы и узнать, как художник влияет на создание спектакля.

Ассоциации творчества

Постоянная экспозиция музея погружает в аутентичную атмосферу мастерской автора. Здесь представлены рабочие материалы, театральные макеты и эскизы, ставшие прообразами декораций и костюмов знаковых спектаклей прошлого столетия.

Для каждого зрителя

Неважно, знакомы ли вы с именем Давида Боровского впервые или хотите узнать больше о его творчестве – каждый посетитель «Творческой мастерской» обнаружит, как сильно его работа повлияла на театральное искусство.

Билеты также включают посещение выставки «От и до».