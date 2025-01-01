Спектакль Портрет

Меню
Аудиоспектакль с Дмитрием Лысенковым в Театральном музее

Используя современные театральные практики, авторы представляют уникальный проект, который предлагает зрителям взглянуть на музей как на живой организм. Спектакль основан на аудиофильтре, который помогает создать immersive-опыт для каждого зрителя.

Личность, ставшая основой

В центре повествования — личная история основателя музея, легендарного мецената и одиозного коллекционера Левкия Жевержеева. Его голосом стал актёр Дмитрий Лысенков, который привносит в спектакль атмосферу таинственности и глубины.

Формат показа

Каждый показ предназначен для ограниченной группы — всего 10 зрителей. Участники получают специальную технику и краткую инструкцию. После этого они самостоятельно заходят в лифт и, во время закрытия дверей, включают плееры.

Новый взгляд на музей

Голоса, звучащие в наушниках, позволяют зрителям по-новому взглянуть на интерьер здания и даже на город. Они рассказывают истории от первого лица, раскрывая экспонаты в полумраке через личные воспоминания сотрудников музея и воссозданный образ его основателя. Это не просто спектакль — это новое измерение восприятия искусства и истории.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального опыта!

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 29 августа
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
20:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 14 сентября
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
20:00 от 700 ₽

