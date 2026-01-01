Оповещения от Киноафиши
Спектакль Портрет

Постановка
Театр «Тмин» 16+
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль по повести Н.В. Гоголя 

В театре «Тмин» зрители смогут увидеть драматическую постановку заслуженного артиста России Равиля Гилязетдинова, основанную на повести Н.В. Гоголя. Эта история о живописце, который не смог устоять перед искушением богатства и славы.

О судьбе молодого художника

Главный герой, Чартков, — молодой и талантливый художник, который стремится к вершинам искусства. Несмотря на все свои амбиции, он столкнулся с суровой реальностью: бедность и голод терзают его, сказывается нехватка денег для оплаты жилья. Чартков действительно любит свое дело, и его творчество не имеет отношения к коммерции.

Выбор между искусством и богатством

Перед Чартковым стоит непростой выбор: посвятить свою жизнь искусству, рискуя остаться на дне, или пойти по пути материального достатка, но потерять при этом свой талант. Это внутреннее противоречие превращает его жизнь в драму, полную глубоких эмоциональных переживаний.

Зачем смотреть спектакль?

Спектакль заинтересует зрителей, увлечённых психологическими драмами и мистическими сюжетами. Грустная история Чарткова заставит задуматься о настоящих ценностях и выборe, который стоит перед каждым из нас.

В других городах
Март
Апрель
28 марта суббота
20:00
Театр «Тмин» Краснодар, Гоголя, 80
от 1000 ₽
29 марта воскресенье
17:00
Театр «Тмин» Краснодар, Гоголя, 80
от 1000 ₽
14 апреля вторник
19:00
Театр «Тмин» Краснодар, Гоголя, 80
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Анна Каренина
18+
Драма
Анна Каренина
28 февраля в 17:00 Краснодарский театр драмы им. Горького
от 700 ₽
Шерлок Холмс
12+
Премьера Драма
Шерлок Холмс
4 апреля в 17:00 Краснодарский театр драмы им. Горького
от 700 ₽
Мужики
16+
Моноспектакль
Мужики
25 апреля в 20:00 Театр «Тмин»
от 1000 ₽
