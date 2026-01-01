Спектакль Портрет

Спектакль по повести Н.В. Гоголя

В театре «Тмин» зрители смогут увидеть драматическую постановку заслуженного артиста России Равиля Гилязетдинова, основанную на повести Н.В. Гоголя. Эта история о живописце, который не смог устоять перед искушением богатства и славы.

О судьбе молодого художника

Главный герой, Чартков, — молодой и талантливый художник, который стремится к вершинам искусства. Несмотря на все свои амбиции, он столкнулся с суровой реальностью: бедность и голод терзают его, сказывается нехватка денег для оплаты жилья. Чартков действительно любит свое дело, и его творчество не имеет отношения к коммерции.

Выбор между искусством и богатством

Перед Чартковым стоит непростой выбор: посвятить свою жизнь искусству, рискуя остаться на дне, или пойти по пути материального достатка, но потерять при этом свой талант. Это внутреннее противоречие превращает его жизнь в драму, полную глубоких эмоциональных переживаний.

Зачем смотреть спектакль?

Спектакль заинтересует зрителей, увлечённых психологическими драмами и мистическими сюжетами. Грустная история Чарткова заставит задуматься о настоящих ценностях и выборe, который стоит перед каждым из нас.