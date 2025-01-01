Главный герой — молодой талантливый художник, живущий в бедности. Его жизнь меняется, когда он находит забытую в лавке картину ростовщика с демоническим взглядом. За холстом обнаруживаются ассигнации на крупную сумму, и художник, разбогатев, начинает стремиться к славе.
Сняв роскошный дом и начав писать портреты на заказ, герой быстро находит популярность. Однако с успехом приходит потеря его настоящего дара. Мистическая сила изображенного на полотне процентщика оборачивается горем для многих — картина, завершенная в конце жизни художника, продолжает печальную миссию, запечатленную на ней.
Спектакль «Портрет» задает зрителям важные вопросы: что ценнее для человека — богатство или талант? Какая судьба уготована настоящему художнику, и как сохранить в себе душу, найдя путь к спасению? Зрители получат возможность поразмышлять о вечных нравственных дилеммах, которые так актуальны и в наше время.
Режиссер-постановщик — Владимир Уваров.
Художник-постановщик — Елена Логинова.
Музыкальное оформление — Антон Медведский.
В спектакле играют:
Не упустите возможность увидеть это глубокое произведение, которое оставит вас с мыслями о ценностях и предназначении в мире искусства.