Портрет одной души
16+
Продолжительность 1 час 45 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Камерный мюзикл по произведениям Оскара Уайльда в Доме Высоцкого на Таганке

Небольшой зал, живые голоса, не искаженные усилителями звука, искренние чувства в актерской игре — все это гарантирует незабываемый вечер. Спектакль основан на сказках Оскара Уайльда, его романе «Портрет Дориана Грея», а также на тюремной исповеди «De Profundis» и «Балладе Редингской тюрьмы». Это камерный мюзикл, в котором нет ничего лишнего — только искусство.

Главный герой спектакля — успешный и скандально знаменитый писатель Оскар Уайльд. Находясь в Редингской тюрьме «за непристойное поведение», он размышляет о своей жизни: о поступках, ошибках, победах и поражениях. Постепенно Оскар приходит к важной мысли: все, что с тобой происходит — это часть твоей души, и отказаться от этого значит предать себя.

Любовные истории на сцене

Перед зрителями развернутся несколько различных любовных историй, объединенных лишь силой чувств и страстей. Найдете ли вы образец настоящей любви или, наоборот, поймете, как любить не следует? Прислушивайтесь к своим ощущениям — наш спектакль поможет вам лучше понять самих себя.

Актерский состав

  • Оскар Уайльд — Владислав Кирюхин
  • Герцогиня Глэдис — Ольга Беляева
  • Лорд Генри — Максим Заусалин
  • Ласточка — Юлия Чуракова
  • Счастливый Принц — Артем Елисеев / Эмиль Салес
  • Хэтти — Екатерина Новосёлова
  • Студент — Владислав Юдин
  • Роза / Сибилла Вэйн — Екатерина Варкова / Евгения Авдеева
  • Соловей / Бэзил Холлуорд — Денис Котельников

Творческая группа

  • Композитор — Олег Михайлов
  • Стихи — Татьяна Белянчикова
  • Либретто — Наталья Сажина
  • Режиссер — Дмитрий Белянушкин
  • Хореограф — Наталья Фиксель
  • Художник — Ольга Журкова
  • Художник по свету — Александра-Виктория Чаян
  • Помощник режиссера — Варвара Евсеева
  • Продюсер, автор идеи — Наталья Сажина

Приходите и окунитесь в мир глубоких чувств и размышлений о любви и жизни.

Режиссер
Дмитрий Белянушкин
В ролях
Владислав Кирюхин
Ольга Беляева
Максим Заусалин
Юлия Чуракова
Артем Елисеев

Фотографии

