Небольшой зал, живые голоса, не искаженные усилителями звука, искренние чувства в актерской игре — все это гарантирует незабываемый вечер. Спектакль основан на сказках Оскара Уайльда, его романе «Портрет Дориана Грея», а также на тюремной исповеди «De Profundis» и «Балладе Редингской тюрьмы». Это камерный мюзикл, в котором нет ничего лишнего — только искусство.
Главный герой спектакля — успешный и скандально знаменитый писатель Оскар Уайльд. Находясь в Редингской тюрьме «за непристойное поведение», он размышляет о своей жизни: о поступках, ошибках, победах и поражениях. Постепенно Оскар приходит к важной мысли: все, что с тобой происходит — это часть твоей души, и отказаться от этого значит предать себя.
Перед зрителями развернутся несколько различных любовных историй, объединенных лишь силой чувств и страстей. Найдете ли вы образец настоящей любви или, наоборот, поймете, как любить не следует? Прислушивайтесь к своим ощущениям — наш спектакль поможет вам лучше понять самих себя.
Приходите и окунитесь в мир глубоких чувств и размышлений о любви и жизни.