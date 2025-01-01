Камерный мюзикл по произведениям Оскара Уайльда в Доме Высоцкого на Таганке

Небольшой зал, живые голоса, не искаженные усилителями звука, искренние чувства в актерской игре — все это гарантирует незабываемый вечер. Спектакль основан на сказках Оскара Уайльда, его романе «Портрет Дориана Грея», а также на тюремной исповеди «De Profundis» и «Балладе Редингской тюрьмы». Это камерный мюзикл, в котором нет ничего лишнего — только искусство.

Главный герой спектакля — успешный и скандально знаменитый писатель Оскар Уайльд. Находясь в Редингской тюрьме «за непристойное поведение», он размышляет о своей жизни: о поступках, ошибках, победах и поражениях. Постепенно Оскар приходит к важной мысли: все, что с тобой происходит — это часть твоей души, и отказаться от этого значит предать себя.

Любовные истории на сцене

Перед зрителями развернутся несколько различных любовных историй, объединенных лишь силой чувств и страстей. Найдете ли вы образец настоящей любви или, наоборот, поймете, как любить не следует? Прислушивайтесь к своим ощущениям — наш спектакль поможет вам лучше понять самих себя.

Актерский состав

Оскар Уайльд — Владислав Кирюхин

Герцогиня Глэдис — Ольга Беляева

Лорд Генри — Максим Заусалин

Ласточка — Юлия Чуракова

Счастливый Принц — Артем Елисеев / Эмиль Салес

Хэтти — Екатерина Новосёлова

Студент — Владислав Юдин

Роза / Сибилла Вэйн — Екатерина Варкова / Евгения Авдеева

Соловей / Бэзил Холлуорд — Денис Котельников

Творческая группа

Композитор — Олег Михайлов

Стихи — Татьяна Белянчикова

Либретто — Наталья Сажина

Режиссер — Дмитрий Белянушкин

Хореограф — Наталья Фиксель

Художник — Ольга Журкова

Художник по свету — Александра-Виктория Чаян

Помощник режиссера — Варвара Евсеева

Продюсер, автор идеи — Наталья Сажина

Приходите и окунитесь в мир глубоких чувств и размышлений о любви и жизни.