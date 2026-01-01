Спектакль Портрет. Невидимый вторник

Портрет. Невидимый вторник
16+
О спектакле

Премьера моноспектакля «Портрет»

Театральное объединение «13» представляет моноспектакль по повести Н. В. Гоголя «Портрет», поставленный режиссером Владимиром Кустовым и исполненный Владиславом Квитко. Этот спектакль обещает быть уникальным опытом для зрителей, погружающим их в непростую судьбу художника.

Сюжет и тематика

В центре сюжета молодого художника, страсть которого к искусству проявляется через видеоблог, где он делится своими переживаниями и творческими исканиями. Однако, несмотря на его талант, он сталкивается с безысходной бедностью. В какой-то момент в руки героя попадает загадочный портрет, открывающий новые горизонты в его жизни.

Вечный конфликт

Спектакль поднимает вечные вопросы о соотношении материального и духовного. Как часто мы жертвуем своими высшими стремлениями ради сиюминутной выгоды? Гоголь через призму истории о портрете заставляет задуматься об этом вечном конфликте, что делает спектакль особенно актуальным и важным для современного зрителя.

Пожелания зрителям

Приходите на спектакль «Портрет», чтобы увидеть, как творчество может изменить жизнь и столкнуться с непростыми вопросами бытия. Вы сможете насладиться не только мастерством актера, но и глубокими размышлениями о роли искусства в нашей жизни.

Режиссер
Владимир Кустов
В ролях
Владислав Квитко

Март
26 марта четверг
20:00
Невидимый театр Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 34, пространство «Исткабель»

