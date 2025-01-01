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Портрет Дориана Грея
Билеты от 2000₽
Киноафиша Портрет Дориана Грея

Спектакль Портрет Дориана Грея

Постановка
Театр на Юго-Западе 18+
Продолжительность 3 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Вечная история о греховном и праведном

«Портрет Дориана Грея» — это классическая история о праведности и греховности, о том, как один человек может быть поглощен собственной тенью. Режиссер, предлагая свою уникальную трактовку, вводит в повествование два новых персонажа — Белое и Черное, которые становятся постоянными спутниками Дориана по жизни. Они заключают пари, и их противостояние отражает борьбу добра и зла в душе героя.

Добро против зла: кто победит?

Пока Белое надеется на правильный выбор героя, Черное активно действует, и в финале мы видим, как зло, несмотря на все, получает шанс на искупление. Черное предлагает людям шанс, но только ради того, чтобы вновь заключить пари и снова испытать судьбу.

Музыка и пластика: танец, который оживляет прозу

Накал страстей, точная передача прозы через танец, скользящая пластика и мощная музыка увлекают зрителей в мир Оскара Уайльда, где каждый шаг приближает к неизбежному финалу.

Режиссер
Олег Леушин
В ролях
Олег Леушин
Антон Багиров
Андрей Кудзин
Сергей Бородинов
Алина Лакомкина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 сентября
Театр на Юго-Западе Москва, просп. Вернадского, 125
19:00 от 2000 ₽
16 октября
Театр на Юго-Западе Москва, просп. Вернадского, 125
19:00 от 2000 ₽

Фотографии

Портрет Дориана Грея Портрет Дориана Грея Портрет Дориана Грея Портрет Дориана Грея Портрет Дориана Грея Портрет Дориана Грея

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