Спектакль Портрет Дориана Грея

Вечная история о греховном и праведном

«Портрет Дориана Грея» — это классическая история о праведности и греховности, о том, как один человек может быть поглощен собственной тенью. Режиссер, предлагая свою уникальную трактовку, вводит в повествование два новых персонажа — Белое и Черное, которые становятся постоянными спутниками Дориана по жизни. Они заключают пари, и их противостояние отражает борьбу добра и зла в душе героя.

Добро против зла: кто победит?

Пока Белое надеется на правильный выбор героя, Черное активно действует, и в финале мы видим, как зло, несмотря на все, получает шанс на искупление. Черное предлагает людям шанс, но только ради того, чтобы вновь заключить пари и снова испытать судьбу.

Музыка и пластика: танец, который оживляет прозу

Накал страстей, точная передача прозы через танец, скользящая пластика и мощная музыка увлекают зрителей в мир Оскара Уайльда, где каждый шаг приближает к неизбежному финалу.