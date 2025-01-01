Спектакль Портрет Дориана Грея

«Портрет Дориана Грея» – мистическая фантасмагорическая версия романа

В этой захватывающей постановке, режиссер Константин Мишин использует современные хореографические средства, где движение становится продолжением монологов героев. Текст и пластика переплетаются, создавая уникальное восприятие мистической истории о Дориане Грее.

Дориан Грей и его портрет: испытание на грани искусства и души

Главный герой, Дориан Грей, проводит странный эксперимент: он исследует, как злодеяния, совершенные им, оставляют след только на его портрете, а не на внешности. Через это он изучает, что происходит с его душой, и как отражаются последствия его решений.

Четыре лица Дориана и живая музыка

Роль Дориана исполняют четыре артиста, отображая многогранность персонажа и изменения, происходящие с ним. Живая музыка в исполнении Сергея Летова и Владимира Нелинова добавляет дополнительное измерение, погружая зрителей в подсознание героя.

Вопрос о душе и её месте в жизни

Режиссер спектакля Константин Мишин делится: «На мой взгляд, в этом романе удивительным образом сочетается детективная фабула и философский трактат об искусстве, о жизни». Вопрос, который звучит в романе — «Что пользы человеку обрести весь мир, если он теряет собственную душу?» — становится ключевым для спектакля, и, по мнению Мишина, Оскар Уайльд однозначно отвечает на него.