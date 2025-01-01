Спектакль Портрет Дориана Грея

Мюзикл «Портрет Дориана Грея» в Театре музыки и драмы Стаса Намина
В 2010 году в Театре музыки и драмы Стаса Намина состоялась премьера мюзикла «Портрет Дориана Грея», основанного на знаменитом романе Оскара Уайльда. Этот глубокий и многогранный текст вдохновил создателей на создание серьезной и многоплановой постановки.
Музыка и исполнение
Оригинальная музыка американского композитора Рэнди Баузера с удивительными многоголосиями в хоровых ариях гармонично сочетается с драматическими сценами, полными изящных афоризмов. Музыка, танец и современная компьютерная анимация помогают создать на сцене прекрасный и парадоксальный мир Оскара Уайльда.
Сюжет
Юный и привлекательный Дориан Грей поддается всем искушениям, которые предлагает ему жизнь, но на его лице ни порок, ни годы не оставляют следа. В чем же его секрет и чем он заплатит за вечную юность? Мюзикл «Портрет Дориана Грея» — это красивый и мистический спектакль о смысле жизни и искусства, добре и зле, предательстве и любви.
Информация для зрителей
- Возрастные ограничения: 14+
- Продолжительность: 2 часа (с антрактом)
Действующие лица и исполнители
- Дориан Грей: Евгений Егоров
- Безил Холлуорд: Олег Лицкевич
- Генри Уоттон: Константин Муранов, Ефим Колитинов
- Сибилла Вэйн: Олеся Левина, Ольга Пономарева
- Джеймс Вэйн: Иван Фёдоров
- Гетти: Карина Колитинова, Юлия Пак
- Лили (проститутка): Дарья Бурлюкало, Яна Куц
- Эмма (проститутка): Вера Зудина, Надежда Бодрова
- Фей (проститутка): Анастасия Негинская, Татьяна Куликова
- Хозяин тира: Владимир Филиппов
- Глэдис: Анастасия Негинская, Татьяна Куликова
- 1-й господин: Иннокентий Исаев
- 2-й господин: Ефим Колитинов, Артемий Поляков
- 3-й господин: Алексей Лысенко, Эмиль Киракосян
- 1-я дама: Анастасия Негинская, Татьяна Куликова
- 2-я дама: Вера Зудина, Надежда Бодрова
- 3-я дама: Карина Колитинова, Юлия Пак
- Истинное лицо Дориана: Александр Богданов
Создатели
- Либретто: Рэнди Баузер
- Тексты песен: Наталия Макуни
- Перевод: Наталия Макуни
- Композитор: Рэнди Баузер
- Постановка: Стас Намин
- Режиссура: Роман Михеенков, Тимур Исупов
- Художник-постановщик: Андрей Климов
- Хореограф: Антон Николаев
- Аранжировка и запись фонограмм: Валерий Диордица
- Репетитор по вокалу: Светлана Коваленко, Николай Новопашин