Спектакль Портрет Дориана Грея

Мюзикл «Портрет Дориана Грея» в Театре музыки и драмы Стаса Намина

В 2010 году в Театре музыки и драмы Стаса Намина состоялась премьера мюзикла «Портрет Дориана Грея», основанного на знаменитом романе Оскара Уайльда. Этот глубокий и многогранный текст вдохновил создателей на создание серьезной и многоплановой постановки.

Музыка и исполнение

Оригинальная музыка американского композитора Рэнди Баузера с удивительными многоголосиями в хоровых ариях гармонично сочетается с драматическими сценами, полными изящных афоризмов. Музыка, танец и современная компьютерная анимация помогают создать на сцене прекрасный и парадоксальный мир Оскара Уайльда.

Сюжет

Юный и привлекательный Дориан Грей поддается всем искушениям, которые предлагает ему жизнь, но на его лице ни порок, ни годы не оставляют следа. В чем же его секрет и чем он заплатит за вечную юность? Мюзикл «Портрет Дориана Грея» — это красивый и мистический спектакль о смысле жизни и искусства, добре и зле, предательстве и любви.

Информация для зрителей

Возрастные ограничения: 14+

14+ Продолжительность: 2 часа (с антрактом)

Действующие лица и исполнители

Дориан Грей: Евгений Егоров

Евгений Егоров Безил Холлуорд: Олег Лицкевич

Олег Лицкевич Генри Уоттон: Константин Муранов, Ефим Колитинов

Константин Муранов, Ефим Колитинов Сибилла Вэйн: Олеся Левина, Ольга Пономарева

Олеся Левина, Ольга Пономарева Джеймс Вэйн: Иван Фёдоров

Иван Фёдоров Гетти: Карина Колитинова, Юлия Пак

Карина Колитинова, Юлия Пак Лили (проститутка): Дарья Бурлюкало, Яна Куц

Дарья Бурлюкало, Яна Куц Эмма (проститутка): Вера Зудина, Надежда Бодрова

Вера Зудина, Надежда Бодрова Фей (проститутка): Анастасия Негинская, Татьяна Куликова

Анастасия Негинская, Татьяна Куликова Хозяин тира: Владимир Филиппов

Владимир Филиппов Глэдис: Анастасия Негинская, Татьяна Куликова

Анастасия Негинская, Татьяна Куликова 1-й господин: Иннокентий Исаев

Иннокентий Исаев 2-й господин: Ефим Колитинов, Артемий Поляков

Ефим Колитинов, Артемий Поляков 3-й господин: Алексей Лысенко, Эмиль Киракосян

Алексей Лысенко, Эмиль Киракосян 1-я дама: Анастасия Негинская, Татьяна Куликова

Анастасия Негинская, Татьяна Куликова 2-я дама: Вера Зудина, Надежда Бодрова

Вера Зудина, Надежда Бодрова 3-я дама: Карина Колитинова, Юлия Пак

Карина Колитинова, Юлия Пак Истинное лицо Дориана: Александр Богданов

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