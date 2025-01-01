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Портрет Дориана Грея
Билеты от 1600₽
Киноафиша Портрет Дориана Грея

Спектакль Портрет Дориана Грея

Постановка
Театр музыки и драмы Стаса Намина
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Билеты от 1600₽

О концерте/спектакле

Мюзикл «Портрет Дориана Грея» в Театре музыки и драмы Стаса Намина

В 2010 году в Театре музыки и драмы Стаса Намина состоялась премьера мюзикла «Портрет Дориана Грея», основанного на знаменитом романе Оскара Уайльда. Этот глубокий и многогранный текст вдохновил создателей на создание серьезной и многоплановой постановки.

Музыка и исполнение

Оригинальная музыка американского композитора Рэнди Баузера с удивительными многоголосиями в хоровых ариях гармонично сочетается с драматическими сценами, полными изящных афоризмов. Музыка, танец и современная компьютерная анимация помогают создать на сцене прекрасный и парадоксальный мир Оскара Уайльда.

Сюжет

Юный и привлекательный Дориан Грей поддается всем искушениям, которые предлагает ему жизнь, но на его лице ни порок, ни годы не оставляют следа. В чем же его секрет и чем он заплатит за вечную юность? Мюзикл «Портрет Дориана Грея» — это красивый и мистический спектакль о смысле жизни и искусства, добре и зле, предательстве и любви.

Информация для зрителей

  • Возрастные ограничения: 14+
  • Продолжительность: 2 часа (с антрактом)

Действующие лица и исполнители

  • Дориан Грей: Евгений Егоров
  • Безил Холлуорд: Олег Лицкевич
  • Генри Уоттон: Константин Муранов, Ефим Колитинов
  • Сибилла Вэйн: Олеся Левина, Ольга Пономарева
  • Джеймс Вэйн: Иван Фёдоров
  • Гетти: Карина Колитинова, Юлия Пак
  • Лили (проститутка): Дарья Бурлюкало, Яна Куц
  • Эмма (проститутка): Вера Зудина, Надежда Бодрова
  • Фей (проститутка): Анастасия Негинская, Татьяна Куликова
  • Хозяин тира: Владимир Филиппов
  • Глэдис: Анастасия Негинская, Татьяна Куликова
  • 1-й господин: Иннокентий Исаев
  • 2-й господин: Ефим Колитинов, Артемий Поляков
  • 3-й господин: Алексей Лысенко, Эмиль Киракосян
  • 1-я дама: Анастасия Негинская, Татьяна Куликова
  • 2-я дама: Вера Зудина, Надежда Бодрова
  • 3-я дама: Карина Колитинова, Юлия Пак
  • Истинное лицо Дориана: Александр Богданов

Создатели

  • Либретто: Рэнди Баузер
  • Тексты песен: Наталия Макуни
  • Перевод: Наталия Макуни
  • Композитор: Рэнди Баузер
  • Постановка: Стас Намин
  • Режиссура: Роман Михеенков, Тимур Исупов
  • Художник-постановщик: Андрей Климов
  • Хореограф: Антон Николаев
  • Аранжировка и запись фонограмм: Валерий Диордица
  • Репетитор по вокалу: Светлана Коваленко, Николай Новопашин
Режиссер
Стас Намин
Стас Намин
В ролях
Евгений Егоров
Евгений Егоров
Олег Лицкевич
Андрей Шугов
Константин Муранов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 сентября
Театр музыки и драмы Стаса Намина Москва, Крымский Вал, 9, стр. 33, парк Горького
19:00 от 1600 ₽

Фотографии

Портрет Дориана Грея Портрет Дориана Грея Портрет Дориана Грея Портрет Дориана Грея Портрет Дориана Грея Портрет Дориана Грея Портрет Дориана Грея

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