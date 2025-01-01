Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Портрет Дориана Грея
Киноафиша Портрет Дориана Грея

Спектакль Портрет Дориана Грея

Постановка
Новый экспериментальный театр 18+
Режиссер Анастасия Фролова
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль по роману Оскара Уайльда на сцене Нового экспериментального театра

Спектакль «Дориан Грей» погружает зрителей в мир, где красота и безнравственность идут рука об руку. Главный герой, Дориан Грей, обладая даром вечной молодости, оказывается под властью соблазнов жизни. Его история – это не просто рассказ о молодом человеке, а глубокое исследование человеческой души.

Суть спектакля

Дориан, поддавшись искушениям, погружается в омут страстей, постепенно теряя свою человечность. Его безнравственная игра превращает его в чудовище, а истинный облик героя отражается в его портрете, который становится символом его морального упадка.

Темы и идеи

Спектакль поднимает важные вопросы о смысле и ценности жизни, об искусстве и красоте. Он ставит перед зрителями дилемму о противостоянии добра и зла, о том, как легко можно потерять себя в погоне за удовольствиями. Каждый шаг Дориана приближает его к неизбежному наказанию за совершенные преступления.

Интересные факты

Спектакль основан на знаменитом романе Оскара Уайльда, который был опубликован в 1890 году и до сих пор остается актуальным. «Дориан Грей» исследует вечные темы, такие как природа красоты и моральные последствия наших выборов.

Приглашение к просмотру

Не упустите возможность стать свидетелем этой захватывающей истории о падении и искуплении. Спектакль обещает оставить глубокий след в сердцах зрителей и заставить задуматься о вечных ценностях.

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше