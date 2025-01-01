Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Портрет Дориана Грея
Киноафиша Портрет Дориана Грея

Спектакль Портрет Дориана Грея

Постановка
Новый экспериментальный театр 18+
Режиссер Анастасия Фролова
Возраст 18+

О концерте/спектакле

«Дориан Грей»: Искушение и наказание. Спектакль Нового экспериментального театра в Волгограде

В новом спектакле «Дориан Грей» зрители погружаются в мир, где молодость и красота становятся источником соблазнов и опасностей. Главный герой, Дориан Грей, обладая невероятным даром вечной молодости, с легкостью поддаётся искушениям жизни. Его путь — это стремительное падение в омут страстей, которое приводит к разрушительным последствиям.

Смысл и ценность жизни

Спектакль основан на знаменитом романе Оскара Уайльда, который исследует глубинные вопросы о смысле жизни и ценности человеческой души. Дориан, увлечённый своей красотой, начинает играть опасную игру. Постепенно он теряет себя и превращается в чудовище, а его истинное обличие отражается в портрете, который становится символом его утраты.

Темы добра и зла

«Дориан Грей» — это не просто история о падении, но и размышление о противостоянии добра и зла. Спектакль поднимает важные вопросы о моральной ответственности и неизбежности наказания за любые поступки. Какова цена стремления к идеалу? И что происходит, когда красота становится единственным ориентиром в жизни?

Интересные факты

  • Спектакль включает в себя оригинальные музыкальные композиции, которые усиливают атмосферу и эмоции происходящего на сцене.
  • Режиссёр спектакля — известный театральный деятель, который ранее работал над адаптациями классических произведений.
  • В постановке участвуют талантливые актёры, многие из которых были отмечены театральными наградами.

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который заставит вас задуматься о важных жизненных вопросах. «Дориан Грей» — это история о том, как легко потерять себя в погоне за идеалом, и о том, что за каждым преступлением следует неизбежное наказание.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 16 октября
Новый экспериментальный театр Волгоград, Мира, 5
19:00 от 3500 ₽
Волгоград, 17 октября
Новый экспериментальный театр Волгоград, Мира, 5
19:00 от 5000 ₽

В ближайшие дни

Ни дать, ни зять!
6+
Комедия
Ни дать, ни зять!
3 ноября в 19:00 Дом офицеров
от 2000 ₽
Пигмалион
12+
Пигмалион
29 октября в 19:00 Новый экспериментальный театр
от 250 ₽
Ханума
16+
Музыка
Ханума
25 марта в 19:00 Волгоградская филармония
от 2000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше