Спектакль для самых маленьких зрителей

Приглашаем вас на увлекательное приключение для самых маленьких зрителей! Спектакль «Порт» предлагает уникальное путешествие в мир фантазий и открытий.

Главный герой — белый тигренок

В центре сюжета — маленький белый тигренок, размером с годовалого младенца, который станет идеальным спутником для юных зрителей. В ходе спектакля тигренок знакомится с рыбками, корабликами и жирафами в образе подъемных кранов, активно взаимодействуя с публикой.

Значение любви к планете

Спектакль направлен на воспитание любви к природе и понимания важности заботы о планете. Каждое действие тигренка наполнено добротой и теплом, что делает его близким и понятным для детей.

Живая музыка и творческий подход

«Порт» сопровождается живой музыкой, что делает представление еще более захватывающим. Сценарий и постановку создали талантливые ученицы выдающегося режиссера Дмитрия Крымова — Вера Соколова и Алина Бровина. Их работы известны своей оригинальностью и глубоким пониманием детской аудитории.

Не пропустите!

Спектакль «Порт» — это не просто развлечение, а возможность для детей научиться важным жизненным урокам. Откройте для себя мир театра вместе с вашим ребенком и подарите ему незабываемые эмоции!