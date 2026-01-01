Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Port Avenue
Билеты от 1600₽
Киноафиша Port Avenue

Port Avenue

18+
Возраст 18+
Билеты от 1600₽

О концерте

Сольный концерт Port Avenue в клубе Punk Fiction

Группа Port Avenue, известная своими треками, которые находят отклик в сердцах искателей свободы, готовит особое событие для своих поклонников. Концерт состоится в легендарном клубе "Punk Fiction" в Москве.

В программе концерта представлен обновлённый весенний сет, который обещает подарить зрителям неповторимые эмоции. Ожидаются и специальные гости, которые добавят ярких красок в выступление.

Port Avenue — это музыкальный проект, созданный для тех, кто чувствует себя неуютно в бетонных джунглях, но продолжает мечтать о другом. Их музыка становится настоящим саундтреком для молодежи, стремящейся к переменам.

Не пропустите возможность увидеть группу в полном составе и насладиться их исполнением. На концерте также будет представлен новый мерч, который точно заинтересует фанатов.

Приходите порадовать себя и вместе отпраздновать приход тёплых, солнечных дней!

Купить билет на концерт Port Avenue

Помощь с билетами
Май
10 мая воскресенье
19:00
Punk Fiction Москва, Ольховская, 14, стр. 1, вход через арт-пространство «Авиатор»
от 1600 ₽

В ближайшие дни

Женский юмор. Стендап от популярных комикесс с ТВ
18+
Юмор
Женский юмор. Стендап от популярных комикесс с ТВ
8 марта в 19:00 O'Donoghue's
от 1490 ₽
Стендап на крышах
18+
Юмор
Стендап на крышах
20 июня в 20:00 Фуд-молл «Депо. Москва»
от 1351 ₽
Почта любви
0+
Вечеринка
Почта любви
14 марта в 19:00 Театр им. Булгакова
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше