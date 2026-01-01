Сольный концерт Port Avenue в клубе Punk Fiction

Группа Port Avenue, известная своими треками, которые находят отклик в сердцах искателей свободы, готовит особое событие для своих поклонников. Концерт состоится в легендарном клубе "Punk Fiction" в Москве.

В программе концерта представлен обновлённый весенний сет, который обещает подарить зрителям неповторимые эмоции. Ожидаются и специальные гости, которые добавят ярких красок в выступление.

Port Avenue — это музыкальный проект, созданный для тех, кто чувствует себя неуютно в бетонных джунглях, но продолжает мечтать о другом. Их музыка становится настоящим саундтреком для молодежи, стремящейся к переменам.

Не пропустите возможность увидеть группу в полном составе и насладиться их исполнением. На концерте также будет представлен новый мерч, который точно заинтересует фанатов.

Приходите порадовать себя и вместе отпраздновать приход тёплых, солнечных дней!