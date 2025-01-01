Концерт рок-группы «Порез на Собаке» в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге состоится уникальный концерт рок-группы «Порез на Собаке» с участием талантливого художника и режиссера Александра Ситникова, а также диджея и видеоартиста Дья Волова. Этот проект уже привлек внимание своей креативностью и оригинальностью.

Кто стоит за проектом?

«Порез на Собаке» — это творческое объединение, состоящее из участника «4 Позиции Бруно» Александра Ситникова, художницы Ольги Чернавских и диджея Дья Волова. Изначально идея проекта возникла в контексте создания кукольного кино, но позже он трансформировался в полноценную музыкальную группу.

Что можно ожидать на концерте?

Концерт объединит музыку, видеоарт и дизайн. «Порез на Собаке» известен своими энергичными выступлениями, которые сопровождаются красочным видеорядом, остросюжетной музыкой и приключенческими текстами. Группа активно использует необычные инструменты и звуковые эффекты, что делает каждое выступление поистине уникальным.

Кому подойдёт это событие?

Концерт будет интересен любителям рок-музыки и электроники, а также тем, кто ценит видеоарт и современные формы дизайна. Не упустите возможность стать частью этого яркого и креативного события!