Электро-группа «Порез на Собаке» в клубе Base

Клуб Base с радостью анонсирует выступление известной электро-группы «Порез на Собаке» из Екатеринбурга. Этот проект завоевал популярность благодаря своим необычным альбомам, таким как «Воспитание и Такт», «Благая Весть», «Выход со Взломом» и «Горе Поводырь».

Музыкальный стиль и атмосфера

Стиль группы уникален: они мастерски сочетают экспериментальную электронику, абстрактный хип-хоп и лоуфайные шумы. Их тексты наполнены мистикой и мрачными сюжетами, что делает каждый концерт неповторимым.

Визуальные эффекты и уникальная атмосфера

Выступления «Порез на Собаке» сопровождаются впечатляющими визуальными эффектами, создающими атмосферу «токсического рейва». Концерты группы подойдут тем, кто любит мрачную музыку и нестандартные тексты.

Не упустите шанс стать частью этого уникального музыкального события! Ждем вас в клубе Base.