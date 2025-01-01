Меню
Порез на Собаке
Билеты от 2100₽
Киноафиша Порез на Собаке

Порез на Собаке

16+
Возраст 16+
Билеты от 2100₽

О концерте

Электро-группа «Порез на Собаке» в клубе Base

Клуб Base с радостью анонсирует выступление известной электро-группы «Порез на Собаке» из Екатеринбурга. Этот проект завоевал популярность благодаря своим необычным альбомам, таким как «Воспитание и Такт», «Благая Весть», «Выход со Взломом» и «Горе Поводырь».

Музыкальный стиль и атмосфера

Стиль группы уникален: они мастерски сочетают экспериментальную электронику, абстрактный хип-хоп и лоуфайные шумы. Их тексты наполнены мистикой и мрачными сюжетами, что делает каждый концерт неповторимым.

Визуальные эффекты и уникальная атмосфера

Выступления «Порез на Собаке» сопровождаются впечатляющими визуальными эффектами, создающими атмосферу «токсического рейва». Концерты группы подойдут тем, кто любит мрачную музыку и нестандартные тексты.

Не упустите шанс стать частью этого уникального музыкального события! Ждем вас в клубе Base.

Купить билет на концерт Порез на Собаке

Февраль
7 февраля суббота
19:00
Base Club Москва, Орджоникидзе, 11, стр. 1
от 2100 ₽

Фотографии

Порез на Собаке

