Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Порез на собаке
Киноафиша Порез на собаке

Порез на собаке

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Музыкальный проект «Порез на Собаке» в Новосибирске

«Порез на Собаке» — это уникальный проект, созданный участником «4 Позиции Бруно» Александром Ситниковым, художницей Ольгой Чернавских и диджеем Дьяволом. Изначально задуман как эксперимент в области кукольного кино, проект быстро трансформировался в полноценную музыкальную группу.

Приключенческий дух музыки

Группа предлагает слушателям приключенческие тексты, которые оживают на фоне остросюжетной музыки. Каждый их концерт — это не просто выступление, а целое визуальное путешествие, поддержанное красочным видеорядом. Зрители могут ожидать не только музыкальные композиции, но и театрализованные элементы, которые делают каждое выступление неповторимым.

Интересные факты о группе

  • Название «Порез на Собаке» отражает экспериментальный характер проекта и его стремление к новаторству.
  • Группа активно сотрудничает с различными художниками и музыкантами, что обогащает их творческий процесс.
  • Каждое выступление включает в себя уникальные визуальные эффекты, что делает их концерты настоящим зрелищем.

Не упустите возможность стать частью этого необычного музыкального приключения!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 26 сентября
Викинг Омск, просп. Карла Маркса, 18/7
19:00 от 1700 ₽
Новосибирск, 27 сентября
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
19:00 от 1800 ₽
Красноярск, 28 сентября
Пространство «Эрмитаж» Красноярск, Сурикова, 12/6
19:00 от 1800 ₽

В ближайшие дни

Поезд памяти
12+
Эстрада
Поезд памяти
9 октября в 19:00 Омский театр драмы
Билеты
Сергей Орлов «Переходный возраст»
18+
Юмор
Сергей Орлов «Переходный возраст»
28 октября в 19:00 Концертный зал РЦСО
от 2500 ₽
12+
Драма Детский
Папин след
14 сентября в 18:00 Омский театр драмы
Билеты
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше