«Порез на Собаке» — это уникальный проект, созданный участником «4 Позиции Бруно» Александром Ситниковым, художницей Ольгой Чернавских и диджеем Дьяволом. Изначально задуман как эксперимент в области кукольного кино, проект быстро трансформировался в полноценную музыкальную группу.
Группа предлагает слушателям приключенческие тексты, которые оживают на фоне остросюжетной музыки. Каждый их концерт — это не просто выступление, а целое визуальное путешествие, поддержанное красочным видеорядом. Зрители могут ожидать не только музыкальные композиции, но и театрализованные элементы, которые делают каждое выступление неповторимым.
Не упустите возможность стать частью этого необычного музыкального приключения!