Музыкальный проект «Порез на Собаке» в Новосибирске

«Порез на Собаке» — это уникальный проект, созданный участником «4 Позиции Бруно» Александром Ситниковым, художницей Ольгой Чернавских и диджеем Дьяволом. Изначально задуман как эксперимент в области кукольного кино, проект быстро трансформировался в полноценную музыкальную группу.

Приключенческий дух музыки

Группа предлагает слушателям приключенческие тексты, которые оживают на фоне остросюжетной музыки. Каждый их концерт — это не просто выступление, а целое визуальное путешествие, поддержанное красочным видеорядом. Зрители могут ожидать не только музыкальные композиции, но и театрализованные элементы, которые делают каждое выступление неповторимым.

Интересные факты о группе

Название «Порез на Собаке» отражает экспериментальный характер проекта и его стремление к новаторству.

Группа активно сотрудничает с различными художниками и музыкантами, что обогащает их творческий процесс.

Каждое выступление включает в себя уникальные визуальные эффекты, что делает их концерты настоящим зрелищем.

Не упустите возможность стать частью этого необычного музыкального приключения!