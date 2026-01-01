Оповещения от Киноафиши
Пора любви. Ансамбль «Адажио»
Пора любви. Ансамбль «Адажио»

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт квартета «Адажио» к Международному женскому дню

Филармония имени Пономаренко приглашает на музыкальный вечер, посвященный Международному женскому дню. В этот день на сцене выступит квартет «Адажио», который подарит слушателям программу, наполненную мелодиями, способными пробудить самые нежные чувства.

О спектакле

Концерт пройдет в уютной атмосфере Филармонии, где великолепный ансамбль исполнит как классические музыкальные произведения, так и современные композиции. Музыканты квартета «Адажио» известны своим мастерством и артистизмом, они неоднократно выступали на престижных сценах страны и за рубежом.

Что ожидать

Зрители смогут насладиться разнообразием звучания струнных инструментов, а также атмосферой настоящего праздника. Особое внимание заслуживает выбор произведений, который будет тщательно подобран, чтобы создавать гармонию и уютную обстановку.

Информация для зрителей

Не упустите возможность провести вечер в компании музыки, которая сможет выразить то, что так сложно сказать словами. Концерт станет отличным поводом порадовать своих близких и подарить им незабываемый момент.

Билеты на мероприятие можно приобрести в кассе Филармонии или на официальном сайте. Не забудьте прийти заранее, чтобы насладиться атмосферой перед выступлением!

Март
7 марта суббота
19:00
Филармония им. Пономаренко Краснодар, Красная, 55
8 марта воскресенье
18:00
Филармония им. Пономаренко Краснодар, Красная, 55

