Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Популярные хиты биг-бэндов
Киноафиша Популярные хиты биг-бэндов

Популярные хиты биг-бэндов

12+
Возраст 12+

О концерте

Популярные хиты биг-бэндов в джазовой филармонии

Программу представит Jazz Philharmonic Orchestra — единственный в нашем городе государственный профессиональный джазовый оркестр. Он продолжает лучшие традиции знаменитых американских биг-бэндов, таких как оркестры Каунта Бейси, Теда Джонса-Мэла Льюиса и Стэна Кентона.

За свою тринадцатилетнюю историю коллектив успешно реализовал множество тематических программ на лучших концертных площадках Санкт-Петербурга. Оркестр выступал с ведущими солистами как из России, так и из-за рубежа, среди которых выделяются Давид Голощёкин, Валерий Пономарёв, Дмитрий Баевский, Роберт Анчиполовский, Илья Луштак, а также зарубежные музыканты, такие как Stephen Triffitt, Mandy Gaines, Jamie Davis, John Marshall и Todd Herbert.

Что услышите

В программе прозвучат популярные композиции из репертуаров джазовых оркестров разных периодов. Это отличная возможность насладиться живой джазовой атмосферой и услышать преимущественно классические произведения, которые знакомы каждому поклоннику этого жанра.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события и насладиться искусством джаза в исполнении лучших музыкантов!

Купить билет на концерт Популярные хиты биг-бэндов

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
13 июня суббота
19:00
Филармония джазовой музыки Санкт-Петербург, Загородный просп., 27
от 1600 ₽

В ближайшие дни

III Международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль. День второй
6+
Джаз Фестиваль

III Международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль. День второй

22 июля в 19:00 Юсуповский сад
от 2000 ₽
Monoлиза
16+
Рок

Monoлиза

3 октября в 20:00 КЦ «Сердце»
от 1500 ₽
Emotions: Времена года
6+
Неоклассика

Emotions: Времена года

14 июня в 19:00 У Финляндского
от 1600 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше