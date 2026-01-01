Популярные хиты биг-бэндов в джазовой филармонии

Программу представит Jazz Philharmonic Orchestra — единственный в нашем городе государственный профессиональный джазовый оркестр. Он продолжает лучшие традиции знаменитых американских биг-бэндов, таких как оркестры Каунта Бейси, Теда Джонса-Мэла Льюиса и Стэна Кентона.

За свою тринадцатилетнюю историю коллектив успешно реализовал множество тематических программ на лучших концертных площадках Санкт-Петербурга. Оркестр выступал с ведущими солистами как из России, так и из-за рубежа, среди которых выделяются Давид Голощёкин, Валерий Пономарёв, Дмитрий Баевский, Роберт Анчиполовский, Илья Луштак, а также зарубежные музыканты, такие как Stephen Triffitt, Mandy Gaines, Jamie Davis, John Marshall и Todd Herbert.

Что услышите

В программе прозвучат популярные композиции из репертуаров джазовых оркестров разных периодов. Это отличная возможность насладиться живой джазовой атмосферой и услышать преимущественно классические произведения, которые знакомы каждому поклоннику этого жанра.

