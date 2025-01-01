Популярная классика

Меню
Концерт Кубанского симфонического оркестра

Приглашаем вас на захватывающий концерт Кубанского симфонического оркестра! Под руководством талантливого дирижёра Дениса Ивенского, вас ждет незабываемый вечер с популярной классической музыкой.

Программа концерта

В программе представлены произведения великих композиторов, которые завоевали признание и любовь зрителей всего мира. Вы сможете насладиться мелодиями, ставшими классикой жанра, а также новыми интерпретациями известных произведений.

Интересные факты

  • Кубанский симфонический оркестр был основан в 1953 году и за годы своего существования завоевал множество наград.
  • Денис Ивенский – известный дирижёр, который проводил концерты не только в России, но и за рубежом, что делает его участником культурного обмена на международной арене.
  • Классическая музыка, представленная в программе, способна не только развлечь, но и обогатить духовный мир слушателя.

Билеты

Приобретите билеты заранее, чтобы гарантировать себе место на этом великолепном шоу. Эмоции и впечатления, которые вы получите, останутся с вами надолго!

Мы ждем вас на концерте Кубанского симфонического оркестра!

Краснодар, 5 октября
Концертный зал органной и камерной музыки Краснодар, Красная, 122
12:00 от 500 ₽

