Популярная классика

Приглашаем вас на захватывающий концерт Кубанского симфонического оркестра! Под руководством талантливого дирижёра Дениса Ивенского, вас ждет незабываемый вечер с популярной классической музыкой.
В программе представлены произведения великих композиторов, которые завоевали признание и любовь зрителей всего мира. Вы сможете насладиться мелодиями, ставшими классикой жанра, а также новыми интерпретациями известных произведений.
Приобретите билеты заранее, чтобы гарантировать себе место на этом великолепном шоу. Эмоции и впечатления, которые вы получите, останутся с вами надолго!
Мы ждем вас на концерте Кубанского симфонического оркестра!