Популярная классика в Петрикирхе. Вивальди. Лето. Бах. Токката и фуга ре минор. Паганини. Каприсы
Концерт барочных шедевров: классика, покорившая сердца

Сегодня вы услышите знаменитые сочинения, которые принято называть популярной классикой. Музыка, написанная в разные времена и странах, в различных жанрах, покорила сердца публики и пользуется неизменной любовью по всему миру уже не одно столетие. Этот концерт будет посвящён барочным шедеврам.

Эпоха барокко господствовала в искусстве с конца XVI века до середины XVIII века, охватывая период приблизительно в 150 лет, завершившийся со смертью Иоганна Себастьяна Баха в 1750 году. Среди известных композиторов этого времени выделяется венецианец Антонио Вивальди — создатель concerto grosso, который утвердил актуальную 3-частную форму инструментального концерта с виртуозной партией солиста.

Вивальди стал выдающимся скрипачом, педагогом, композитором и импровизатором. Его легендарное сочинение «Четыре времени года» давно стало «визитной карточкой» музыкального барокко и источником вдохновения для многих композиторов в последующие эпохи. Интересно, что Иоганн Себастьян Бах, гигант барокко, пристально изучал творчество Вивальди и развивал его идеи в своих произведениях. Хоралы, фуги и фантазии Баха стали образцами барочной органной музыки, и величие этих композиций остаётся актуальным до наших дней.

Но концерт не ограничится только шедеврами барокко. Слушателей ожидает настоящая «жемчужина» из другой эпохи. «Найдётся ли ещё один такой художник, которого весь мир в восторженном поклонении признал бы королём всех художников!» — восклицал композитор Ференц Лист о Никколо Паганини. Никто не звучал так, как этот несравненный мастер. Его великолепные исполнения на скрипке, мандолине и гитаре создали ему неугасимую славу, которая сияет «ярким солнечным блеском» уже более двух столетий.

Фантастический дар Паганини, его непростая личная история и знаменитое посмертное «противостояние» с клириками возвели его в ранг легенды на все времена. Не пропустите уникальную возможность познакомиться с этими шедеврами, которые продолжают волновать сердца зрителей!

В других городах
Октябрь
5 октября воскресенье
19:00
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
от 1000 ₽

