Спектакль Попугайская история

Приключение в джунглях: «Попугайский карнавал»

Приглашаем маленьких зрителей и их родителей на удивительное кукольное приключение! Спектакль «Попугайский карнавал» обещает быть ярким и запоминающимся. Обязательно приходите, ведь именно с вашим участием жители джунглей смогут распутать свои запутанные истории!

Знакомьтесь с героями

На сцене вас ждут интересные персонажи: любопытная Обезьянка, мудрая Госпожа Змея и суматошные попугаи. Каждый из них привнесет в спектакль свою уникальную энергетику и характер, создавая живую атмосферу праздника.

Режиссёр и актёры

Спектакль поставила талантливая режиссёр Елена Трещинская. В ролях выступят:

Ксения Кауркина

Маруся Балабан

Анастасия Хаитбаева

Людмила Скорлупкина

Светлана Федотова

Виктория Лампетова

Владимир Казаков

Николай Мартышин

Факты о спектакле

«Попугайский карнавал» - это не просто развлечение. Спектакль развивает у детей внимание, учит работать в команде и дружно решать задачу. Поэтому приготовьтесь не только наблюдать, но и активно участвовать в приключениях!

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного шоу, где доброта и дружба помогут преодолеть все преграды. Жители джунглей с нетерпением ждут вашей помощи!