Спектакль Попугайская история

Приглашаем маленьких зрителей и их родителей на удивительное кукольное приключение! Спектакль «Попугайский карнавал» обещает быть ярким и запоминающимся. Обязательно приходите, ведь именно с вашим участием жители джунглей смогут распутать свои запутанные истории!
На сцене вас ждут интересные персонажи: любопытная Обезьянка, мудрая Госпожа Змея и суматошные попугаи. Каждый из них привнесет в спектакль свою уникальную энергетику и характер, создавая живую атмосферу праздника.
Спектакль поставила талантливая режиссёр Елена Трещинская. В ролях выступят:
«Попугайский карнавал» - это не просто развлечение. Спектакль развивает у детей внимание, учит работать в команде и дружно решать задачу. Поэтому приготовьтесь не только наблюдать, но и активно участвовать в приключениях!
Не упустите возможность стать частью этого увлекательного шоу, где доброта и дружба помогут преодолеть все преграды. Жители джунглей с нетерпением ждут вашей помощи!