Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Попугайская история
Билеты от 600₽
Киноафиша Попугайская история

Спектакль Попугайская история

Постановка
Театр на набережной. Родная сцена
Продолжительность 45 минут, без антракта
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Приключение в джунглях: «Попугайский карнавал»

Приглашаем маленьких зрителей и их родителей на удивительное кукольное приключение! Спектакль «Попугайский карнавал» обещает быть ярким и запоминающимся. Обязательно приходите, ведь именно с вашим участием жители джунглей смогут распутать свои запутанные истории!

Знакомьтесь с героями

На сцене вас ждут интересные персонажи: любопытная Обезьянка, мудрая Госпожа Змея и суматошные попугаи. Каждый из них привнесет в спектакль свою уникальную энергетику и характер, создавая живую атмосферу праздника.

Режиссёр и актёры

Спектакль поставила талантливая режиссёр Елена Трещинская. В ролях выступят:

  • Ксения Кауркина
  • Маруся Балабан
  • Анастасия Хаитбаева
  • Людмила Скорлупкина
  • Светлана Федотова
  • Виктория Лампетова
  • Владимир Казаков
  • Николай Мартышин

Факты о спектакле

«Попугайский карнавал» - это не просто развлечение. Спектакль развивает у детей внимание, учит работать в команде и дружно решать задачу. Поэтому приготовьтесь не только наблюдать, но и активно участвовать в приключениях!

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного шоу, где доброта и дружба помогут преодолеть все преграды. Жители джунглей с нетерпением ждут вашей помощи!

Режиссер
Елена Трещинская
В ролях
Ксения Кауркина
Маруся Балабан
Анастасия Хаитбаева
Людмила Скорлупкина
Светлана Федотова

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 сентября
Театр на набережной. Родная сцена Москва, Фрунзенская наб., 48
12:00 от 600 ₽

Фотографии

Попугайская история Попугайская история Попугайская история Попугайская история

В ближайшие дни

Собаки
12+
Детский Музыка
Собаки
2 ноября в 18:00 Детский музыкальный театр юного актера
от 700 ₽
Мистерия Царь Давид
12+
Драма Музыка
Мистерия Царь Давид
13 сентября в 19:00 Московский продюсерский центр
от 2000 ₽
Женитьба Фигаро
16+
Комедия Премьера
Женитьба Фигаро
4 декабря в 19:00 Театр комедии. Основная сцена
от 1200 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше