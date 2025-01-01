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Попрыгунья
Киноафиша Попрыгунья

Спектакль Попрыгунья

Постановка
Театр-фестиваль «Балтийский дом» 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Попрыгунья» в Театре-фестивале «Балтийский дом»

После успеха постановки «Душечка» по рассказу Чехова, режиссер Александра Мамкаева вновь обращается к творчеству великого русского писателя. На этот раз в центре внимания — «Попрыгунья», произведение, которое раскрывает сложные и противоречивые черты женского характера.

Сюжет

Главная героиня, Ольга Ивановна, живет в окружении светского общества, где ее окружают артисты, художники, писатели и певцы. Ей кажется, что именно в этом мире находится настоящее искусство и успех. Ее муж, Осип Степаныч Дымов, скромный и трудолюбивый врач, на фоне яркой жизни Ольги выглядит обыденным и непримечательным.

Ольга Ивановна заводит роман с молодым художником, мечтая о страстной и возвышенной любви. Но оправдаются ли ее ожидания? Не ошиблась ли она в своем выборе, не заметив истинной ценности своего мужа?

Особенности постановки

Спектакль «Попрыгунья» представлен в формате «Зритель на сцене». Эта особенность позволяет создать необычную атмосферу, где зрители становятся частью действия, погружаясь в интригующую и эмоциональную историю Чехова. Обратите внимание, что после третьего звонка вход в зал строго воспрещен. Также нестандартная конфигурация зала предусматривает 1 и 2 ряды, состоящие из стульев, что делает просмотр еще более интимным и приближенным к сцене.

Заключение

Эта постановка не только погружает в мир Чехова, но и заставляет задуматься о вечных вопросах любви, верности и истинных ценностях, которые иногда остаются незамеченными. Молодые актеры «Балтийского дома» обещают подарить зрителям глубокие эмоции и живое сопереживание с героями этой истории.

Режиссер
Александра Мамкаева
В ролях
Анастасия Подосинникова
Александр Плаксин
Александр Муравицкий
Дехиар Гусев
Андрей Архипов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 9 августа
Театр-фестиваль «Балтийский дом» Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 3 сентября
Театр-фестиваль «Балтийский дом» Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
19:00 от 500 ₽

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