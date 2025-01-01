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Киноафиша Поп-музыка вне времени: Sinteza Orchestra

Поп-музыка вне времени: Sinteza Orchestra

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О концерте/спектакле

Главные поп-мелодии прошлых лет

Приготовьтесь к незабываемому концерту, где в программе собраны главные поп-мелодии, ставшие символами своих эпох. Каждая из них продолжает радовать слушателей своей красотой и энергией.

Золотые хиты, которые мы любим

На сцене прозвучат золотые хиты легендарных групп: Queen, ABBA, A-HA и таких суперзвёзд, как Michael Jackson, Beyonce, Sting и Britney Spears. Это не просто музыка — это целая эпоха.

Ностальгия и энергия

Вы погрузитесь в атмосферу ностальгии и ощутите мощь живой музыки. Каждый звук и каждая нота станут частью вашей истории, ваших эмоций и воспоминаний.

Ваш идеальный плейлист на сцене

Представьте себе свой идеальный плейлист, который оживает прямо перед вашими глазами. Это музыкальное путешествие сквозь время с неподражаемой атмосферой и безупречным исполнением.

Не пропустите!

Приходите и станьте частью этого уникального события. Это не просто концерт — это событие, которое нельзя пропустить!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 23 сентября
Филармония им. Пономаренко Краснодар, Красная, 55
19:00 от 1200 ₽

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