Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Поп-культура царской России. Лекция Марии Кравченко
Билеты от 2000₽
Киноафиша Поп-культура царской России. Лекция Марии Кравченко

Поп-культура царской России. Лекция Марии Кравченко

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Лекция о поп-культуре царской России

Мы все любим развлечения, музыку и танцы — это в нашей крови! Приглашаем вас на увлекательную лекцию Марии Кравченко «Поп-культура царской России».

Что вы узнаете

На лекции вы сможете познакомиться с тем, от кого фановали в Российской империи. Мы расскажем, как проводили время люди разных сословий и на чьи концерты было не достать билетов. Узнаем, где собиралась богема и что она слушала.

Темы лекции

В программе:

  • Концепция «Тангомания»;
  • Дореволюционный танец живота;
  • История первой джазовой композиции, сыгранной до революции.

Авторы вкусов

Какое богемное мероприятие без авторских коктейлей Dry&wet? Погрузитесь в атмосферу с их пикантными нотами и пламенной страстью.

Не упустите возможность узнать больше о культуре, которая формировала музыкальную и танцевальную традицию России!

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 сентября
Dry & Wet Москва, Тверская, 27, стр. 1
19:30 от 2000 ₽

В ближайшие дни

Свидание: выставка + мастер-класс на выбор (ИИ или Руны)
16+
Мастер-класс Интерактивный
Свидание: выставка + мастер-класс на выбор (ИИ или Руны)
10 сентября в 18:00 Мультимедийное пространство «Большая Страна»
от 4500 ₽
Виртуальная инсталляция «Живешь лишь однажды»
18+
Инсталляция Новые медиа Современное искусство
Виртуальная инсталляция «Живешь лишь однажды»
23 сентября в 16:00 Центр «Марс»
от 900 ₽
Комбо: шоколадный мастер-класс + интерактивная экскурсия
6+
Экскурсия Мастер-класс
Комбо: шоколадный мастер-класс + интерактивная экскурсия
9 сентября в 18:00 Музей «В Тишине»
от 1350 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше