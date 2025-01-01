Мы все любим развлечения, музыку и танцы — это в нашей крови! Приглашаем вас на увлекательную лекцию Марии Кравченко «Поп-культура царской России».
На лекции вы сможете познакомиться с тем, от кого фановали в Российской империи. Мы расскажем, как проводили время люди разных сословий и на чьи концерты было не достать билетов. Узнаем, где собиралась богема и что она слушала.
В программе:
Какое богемное мероприятие без авторских коктейлей Dry&wet? Погрузитесь в атмосферу с их пикантными нотами и пламенной страстью.
Не упустите возможность узнать больше о культуре, которая формировала музыкальную и танцевальную традицию России!