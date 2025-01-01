Лекция о поп-культуре царской России

Мы все любим развлечения, музыку и танцы — это в нашей крови! Приглашаем вас на увлекательную лекцию Марии Кравченко «Поп-культура царской России».

Что вы узнаете

На лекции вы сможете познакомиться с тем, от кого фановали в Российской империи. Мы расскажем, как проводили время люди разных сословий и на чьи концерты было не достать билетов. Узнаем, где собиралась богема и что она слушала.

Темы лекции

В программе:

Концепция «Тангомания»;

Дореволюционный танец живота;

История первой джазовой композиции, сыгранной до революции.

Авторы вкусов

Какое богемное мероприятие без авторских коктейлей Dry&wet? Погрузитесь в атмосферу с их пикантными нотами и пламенной страстью.

Не упустите возможность узнать больше о культуре, которая формировала музыкальную и танцевальную традицию России!