Компания «Вселенная классики» приглашает вас на уникальный концерт «ПОП-Хиты на Органе при Свечах», который обещает изменить ваше представление о знакомых мелодиях. Концертный зал Российской национальной библиотеки станет сценой для удивительного преображения, где современная музыка зазвучит по-новому.
Под светом сотен мерцающих свечей знакомые поп-хиты обретут мощь и благородство органа, создавая уникальную атмосферу. Это смелый эксперимент, в котором классическая традиция встречается с энергией рока и поп-культуры. Присоединяйтесь к музыкальному откровению!
Концерты пройдут 17 и 31 мая, 7 и 21 июня. Основным исполнителем на органе станет Александр Новосёлов, выпускник Санкт-Петербургской государственной консерватории. Он лауреат и призёр российских и международных конкурсов и активно выступает как в России, так и за границей.
Дополнительным исполнителем будет Николай Ковалевич на электробалалайке. Он является победителем и лауреатом множества Всероссийских и Международных конкурсов и ведет активную концертную деятельность в России и Беларуси.
На концерте 17 и 31 мая зрителей ждёт исполнение таких хитов:
На концерте 7 и 21 июня программа будет аналогичной.
Билеты приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста.
Не упустите возможность стать частью этого музыкального путешествия!