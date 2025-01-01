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Поп-Хиты на Органе при Свечах
Киноафиша Поп-Хиты на Органе при Свечах

Поп-Хиты на Органе при Свечах

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Органный концерт в Санкт-Петербурге

Компания «Вселенная классики» приглашает вас на уникальный концерт «ПОП-Хиты на Органе при Свечах», который обещает изменить ваше представление о знакомых мелодиях. Концертный зал Российской национальной библиотеки станет сценой для удивительного преображения, где современная музыка зазвучит по-новому.

Под светом сотен мерцающих свечей знакомые поп-хиты обретут мощь и благородство органа, создавая уникальную атмосферу. Это смелый эксперимент, в котором классическая традиция встречается с энергией рока и поп-культуры. Присоединяйтесь к музыкальному откровению!

Исполнители и детали концерта

Концерты пройдут 17 и 31 мая, 7 и 21 июня. Основным исполнителем на органе станет Александр Новосёлов, выпускник Санкт-Петербургской государственной консерватории. Он лауреат и призёр российских и международных конкурсов и активно выступает как в России, так и за границей.

Дополнительным исполнителем будет Николай Ковалевич на электробалалайке. Он является победителем и лауреатом множества Всероссийских и Международных конкурсов и ведет активную концертную деятельность в России и Беларуси.

Программа концерта

На концерте 17 и 31 мая зрителей ждёт исполнение таких хитов:

  • Haddaway - What Is Love
  • Michael Jackson - Billie Jean
  • Shocking Blue - Venus
  • Gloria Gaynor - I Will Survive
  • Lionel Richie - Hello
  • ABBA - Dancing Queen
  • Sam Brown - Stop!
  • Boney M. - Sunny
  • Whitney Houston - I Will Always Love You
  • Lady Gaga - Bad Romance
  • Madonna - Hung Up
  • Shakira - Waka Waka
  • Michael Jackson - Black or White
  • ABBA - The Winner Takes it All
  • Sting - Every Breath You Take
  • Sting - Shape of My Heart
  • The Beatles - Yesterday

На концерте 7 и 21 июня программа будет аналогичной.

Билеты приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального путешествия!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 июля
Концертный зал Российской национальной библиотеки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 36, 2 этаж
15:00 от 599 ₽

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