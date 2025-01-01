Органный концерт в Санкт-Петербурге

Компания «Вселенная классики» приглашает вас на уникальный концерт «ПОП-Хиты на Органе при Свечах», который обещает изменить ваше представление о знакомых мелодиях. Концертный зал Российской национальной библиотеки станет сценой для удивительного преображения, где современная музыка зазвучит по-новому.

Под светом сотен мерцающих свечей знакомые поп-хиты обретут мощь и благородство органа, создавая уникальную атмосферу. Это смелый эксперимент, в котором классическая традиция встречается с энергией рока и поп-культуры. Присоединяйтесь к музыкальному откровению!

Исполнители и детали концерта

Концерты пройдут 17 и 31 мая, 7 и 21 июня. Основным исполнителем на органе станет Александр Новосёлов, выпускник Санкт-Петербургской государственной консерватории. Он лауреат и призёр российских и международных конкурсов и активно выступает как в России, так и за границей.

Дополнительным исполнителем будет Николай Ковалевич на электробалалайке. Он является победителем и лауреатом множества Всероссийских и Международных конкурсов и ведет активную концертную деятельность в России и Беларуси.

Программа концерта

На концерте 17 и 31 мая зрителей ждёт исполнение таких хитов:

Haddaway - What Is Love

Michael Jackson - Billie Jean

Shocking Blue - Venus

Gloria Gaynor - I Will Survive

Lionel Richie - Hello

ABBA - Dancing Queen

Sam Brown - Stop!

Boney M. - Sunny

Whitney Houston - I Will Always Love You

Lady Gaga - Bad Romance

Madonna - Hung Up

Shakira - Waka Waka

Michael Jackson - Black or White

ABBA - The Winner Takes it All

Sting - Every Breath You Take

Sting - Shape of My Heart

The Beatles - Yesterday

На концерте 7 и 21 июня программа будет аналогичной.

Билеты приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального путешествия!