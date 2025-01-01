Меню
Понаехи
Понаехи

Спектакль Понаехи

Постановка
Один театр 18+
Продолжительность 1 час
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль «Понаехи»: исследование человеческой миграции от Один театра

Спектакль «Понаехи» — это результат нескольких месяцев глубоких исследований, посвященных движению человека по земле. Наша команда стремилась найти ответ на важный вопрос: почему люди решаются на переезд?

Погружение в тему

В процессе работы над спектаклем мы анализировали различные аспекты миграции, включая культурные, социальные и экономические факторы. Мы обнаружили, что переезд — это не только физическое перемещение, но и сложный внутренний процесс, который затрагивает множество сторон жизни человека.

Новый взгляд на привычные вещи

С помощью «Понаехи» мы приглашаем зрителей взглянуть на то, что кажется привычным и неизменным, под другим углом. Спектакль заставляет задуматься о том, что стоит за каждым переездом, и почему иногда необходимо покинуть родные места.

Задумайтесь и усомнитесь

Мы хотим, чтобы каждый зритель не только наблюдал за происходящим на сцене, но и задавался вопросами: что значит для меня дом? Каковы причины, толкающие на перемены? Не бойтесь усомниться — это важный шаг к пониманию себя и окружающего мира.

Не пропустите!

Спектакль «Понаехи» — это не просто театральное представление, а возможность для каждого задуматься о своих собственных переменах. Приходите и откройте для себя новые грани человеческой природы!

Режиссер
Александр Чеботарев
В ролях
Александр Теханович
Юлия Платонова
Дарья Женихова
Мария Ступченко
Карим Армадов

Расписание

Расписание

В других городах

Краснодар, 10 сентября
Один театр Краснодар, Коммунаров, 268, литера В, БЦ «Кавказ»
19:00 от 1000 ₽

