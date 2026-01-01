Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Понаехавшие
Киноафиша Понаехавшие

Спектакль Понаехавшие

16+
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль «Понаехавшие»: комедия и драма в одном флаконе

«Понаехавшие» — это комедийная драма, рассказывающая о жизни молодого человека, который возвращается в родной город после долгого отсутствия. На его пути встают неожиданные трудности, с которыми он должен справиться, а также судьбы друзей и знакомых, также ищущих свое место в жизни.

Режиссёр спектакля Алексей Кирющенко известен своими работами над спектаклями «Морозко» и «Война и мир». Его стиль и внимание к деталям создают уникальную атмосферу, что делает каждую постановку незабываемой.

Спектакль затрагивает актуальные темы, такие как поиск себя и взаимоотношения между людьми. Он сочетает в себе элементы комедии и драмы, что привносит в историю глубину и многослойность.

«Понаехавшие» будет интересен любителям театра, которые ценят современные постановки и серьезные темы. Не упустите возможность увидеть этот спектакль!

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше