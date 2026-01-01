Оповещения от Киноафиши
ПомПейParty
Билеты от 1200₽
Киноафиша ПомПейParty

Спектакль ПомПейParty

Постановка
Электротеатр Станиславский 16+
Режиссер Лина Лангнер
Продолжительность 1 час
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О спектакле

ПомПейParty: Хореография памяти и времени в Электротеатре Станиславский

Электротеатр Станиславский представляет процессуальное пластическое полотно «ПомПейParty». Этот спектакль, созданный в лаборатории физического театра хореографа и танц-художницы Лины Лангнер, совмещает в себе размышления о жизни и смерти, времени и памяти, выраженные через движение.

На сцене встречаются люди разного возраста и из различных уголков мира, каждый из которых приносит свой уникальный опыт, эмоциональный и телесный багаж. Взаимодействуя, они проявляют свои отличия в походке, манере говорить и танцевать. Это разнообразие образует хореографию, насыщенную переживаниями каждого из участников.

Темы спектакля

Спектакль показывает, как память и время создают собственный ритм движения, оставляя след на каждом. Часть персонажей уходит, другие остаются или возвращаются — их взаимодействия формируют хореографический язык танца, наполняя его глубоким смыслом.

Музыкальное сопровождение

Музыкальное сопровождение к спектаклю обеспечивают Анна Мхитарян, Анжей Захарищев фон Брауш и Ольга Зубова из группы «Оберманекен». Мелодии усиливают атмосферу, создавая глубокое погружение в мир «ПомПейParty».

Не упустите возможность стать свидетелем этого уникального соединения физического и эмоционального, где каждое движение рассказывает свою историю.

Купить билет на спектакль ПомПейParty

Март
28 марта суббота
20:00
Электротеатр Станиславский Москва, Тверская, 23
от 1200 ₽

