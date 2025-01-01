Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Pompeya
Киноафиша Pompeya

Pompeya

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Pompeya: Большой сольный концерт в Казани

В столице Татарстана, в уютном пространстве Соль, состоится долгожданный сольный концерт группы Pompeya. Известные своими энергичными выступлениями и неповторимым звуком, музыканты представят не только любимые хиты, но и новинки из своего последнего альбома.

Огни и звуки города

Группа Pompeya основана в 2006 году и уже более 15 лет радует своих фанатов музыкальными шедеврами. Их стиль сочетает в себе элементы индие-попа и электроники, а тексты песен погружают в атмосферу приключений и глубины чувств. Выступление в Казани обещает стать настоящим праздником для поклонников!

Что ожидать от концерта

На концерте вы сможете услышать такие хиты, как “Революция”, “Pyramid” и многие другие. Особое внимание будет уделено новому альбому, который музыканты представят зрителям впервые. Кроме того, концерт обещает быть ярким и визуально насыщенным: световое шоу и интересные сценические решения создадут незабываемую атмосферу.

Не упустите шанс!

Это отличная возможность увидеть группу вживую и ощутить все эмоции их музыки. Захватите друзей и приходите на встречу с любимыми артистами!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Казань, 5 сентября
Соль Казань, Профсоюзная, 22
20:00 от 1500 ₽

Фотографии

Pompeya Pompeya Pompeya Pompeya

В ближайшие дни

Расстройство. Чучело, ПвБГ
16+
Рок
Расстройство. Чучело, ПвБГ
4 ноября в 20:00 Reborn
от 1000 ₽
Стендап. Лучшие шутки
18+
Юмор
Стендап. Лучшие шутки
15 августа в 21:00 Comedy Crew
от 800 ₽
Тур по барам Казани (Бар 93)
18+
Вечеринка
Тур по барам Казани (Бар 93)
29 августа в 20:00 Bar 93
от 2199 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше