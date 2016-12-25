Меню
Pompeya. Традиционный Новогодний концерт
16+
О концерте/спектакле

Новогоднее шоу от Pompeya в Москве

Pompeya — знаменитый отечественный музыкальный коллектив, исполняющий песни на английском языке. Участники группы черпают вдохновение из таких жанров, как диско и фанк 70-х, а также инди и поп-музыка 80-х и 90-х. С момента своего образования группа активно гастролирует как в России, так и за рубежом, завоевав множество поклонников.

Восходящая звезда российской сцены

Большую известность Pompeya получила после выхода клипа на песню «Cheenese» и одноименного EP в 2010 году. В 2011 году группа выпустила дебютный альбом «Tropical», который содержал знаковую песню «90». Этот период стал для коллектива началом активной гастрольной деятельности и укрепил его статус независимого проекта с растущей фан-базой.

Признание и достижения

В 2012 году Pompeya представила второй альбом «Foursome», с главным синглом «Slow», и выступила на первом канале в передачах «Вечерний Ургант» и «Красная Звезда». Это сделало коллектив одной из первых независимых групп в России, получивших возможность выступать в федеральном эфире.

В 2013 году альбом «Tropical» был переиздан в США на лейбле Mishu, а в 2015 году вышла третья пластинка «Real». Со-продюсером и соавтором текстов этого альбома стал David Hartley, бас-гитарист известной группы The War On Drugs. В 2016 году радиоведущая из Лос-Анджелеса Тоби Линн включила «Real» в свой список фаворитов года.

Мировая известность и сотрудничество

На счету Pompeya также несколько ЕР и сборников ремиксов от таких известных диджеев, как Felix Da Housecat и Psychemagik. Эти работы занимали высокие позиции в чартах колледж-радиостанций США. За свою карьеру группа делила сцену со многими знаковыми музыкантами, такими как Ariel Pink, Neon Indian, Twin Shadow и Mac DeMarco. Они также принимали участие в фестивалях SXSW (США), HOC Fest (США), Bona Nit (Испания) и многих других.

Если вы хотите насладиться уникальной атмосферой и энергией группировки, не упустите возможность посетить их концерт! Это шанс увидеть не только лучшую музыку, но и ощутить атмосферу настоящего вдохновения.

Декабрь
25 декабря четверг
20:00
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
