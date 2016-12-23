Меню
Pompeya. Дополнительный Новогодний концерт
Pompeya. Дополнительный Новогодний концерт

Pompeya. Дополнительный Новогодний концерт

16+
Возраст 16+
О концерте

Дополнительный новогодний концерт группы Pompeya

Объявляем о проведении дополнительного новогоднего концерта знаменитой отечественной группы Pompeya, который стал доброй традицией на площадке в «16 Тонн». Этот коллектив известен своим уникальным стилем и яркими выступлениями.

Музыкальные корни и вдохновение

Группа Pompeya поет на английском языке и черпает вдохновение из музыкальных стилей диско и фанк 70-х, инди и поп-музыки 80-х и 90-х годов. Их звучание сочетает в себе ретро-мотивы и современные музыкальные тренды, что делает каждое выступление незабываемым.

Достижения и популярность

С момента выхода клипа на песню «Cheenese» и одноименного EP в 2010 году, группа приобрела огромную популярность в России. Дебютный альбом «Tropical», выпущенный в 2011 году, стал знаковым, в него вошла одна из самых известных песен коллектива — «90».

С тех пор Pompeya активно гастролирует, закрепляя за собой статус независимого проекта с растущей и преданной аудиторией.

Не пропустите концерт!

Если вы хотите наслаждаться качественной музыкой и хорошим настроением, новый год с Pompeya — отличный выбор. Поспешите приобрести билеты, чтобы стать частью этого яркого музыкального события!

Декабрь
23 декабря вторник
20:00
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
Фотографии

