Pompeya. Дополнительный Новогодний концерт

Дополнительный новогодний концерт группы Pompeya

Объявляем о проведении дополнительного новогоднего концерта знаменитой отечественной группы Pompeya, который стал доброй традицией на площадке в «16 Тонн». Этот коллектив известен своим уникальным стилем и яркими выступлениями.

Музыкальные корни и вдохновение

Группа Pompeya поет на английском языке и черпает вдохновение из музыкальных стилей диско и фанк 70-х, инди и поп-музыки 80-х и 90-х годов. Их звучание сочетает в себе ретро-мотивы и современные музыкальные тренды, что делает каждое выступление незабываемым.

Достижения и популярность

С момента выхода клипа на песню «Cheenese» и одноименного EP в 2010 году, группа приобрела огромную популярность в России. Дебютный альбом «Tropical», выпущенный в 2011 году, стал знаковым, в него вошла одна из самых известных песен коллектива — «90».

С тех пор Pompeya активно гастролирует, закрепляя за собой статус независимого проекта с растущей и преданной аудиторией.

Не пропустите концерт!

Если вы хотите наслаждаться качественной музыкой и хорошим настроением, новый год с Pompeya — отличный выбор. Поспешите приобрести билеты, чтобы стать частью этого яркого музыкального события!