Спектакль Помогите Колобку

Приглашаем вас на веселую интерактивную игровую программу для всей семьи, основанную на всем известной сказке. Это увлекательное приключение, где маленькие зрители не только смогут наблюдать, но и активно участвовать в событиях!
На сцене вас ждут живые актеры и яркие куклы, которые подарят детям незабываемые эмоции. Ребята смогут помочь колобку, и, возможно, именно от них зависит новый финал сказки! Такая форма взаимодействия не только развлекает, но и развивает креативность и командный дух.
Сказочный театрик "Веселка" предлагает уникальный опыт, где зрители становятся соучастниками волшебной истории. Это идеальный выбор для семейного досуга. Рекомендуем программу деткам от 3 лет.
Не упустите шанс создать воспоминания, о которых будут говорить минуты после просмотра! Ждем вас на нашем спектакле!