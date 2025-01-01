Спектакль Помогите Колобку

Меню
О спектакле

Приключения с колобком: интерактивный спектакль для всей семьи

Приглашаем вас на веселую интерактивную игровую программу для всей семьи, основанную на всем известной сказке. Это увлекательное приключение, где маленькие зрители не только смогут наблюдать, но и активно участвовать в событиях!

Живое участие

На сцене вас ждут живые актеры и яркие куклы, которые подарят детям незабываемые эмоции. Ребята смогут помочь колобку, и, возможно, именно от них зависит новый финал сказки! Такая форма взаимодействия не только развлекает, но и развивает креативность и командный дух.

Театралка "Веселка"

Сказочный театрик "Веселка" предлагает уникальный опыт, где зрители становятся соучастниками волшебной истории. Это идеальный выбор для семейного досуга. Рекомендуем программу деткам от 3 лет.

Не упустите шанс создать воспоминания, о которых будут говорить минуты после просмотра! Ждем вас на нашем спектакле!

