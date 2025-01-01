Спектакль Помогите двум влюбленным

Живая мелодия — мост между поколениями

Время меняется, но песни, наполняющие душу, остаются с нами. В этом уникальном концерте-спектакле зрители смогут услышать шедевры выдающихся композиторов XX века, ставшие частью истории нашей страны, а также старинные романсы, песни и дуэты из оперетт.

Новая жизнь для забытых мелодий

Молодые исполнители — студенты 3-го курса мастерской народного артиста России, профессора Д.А. Бертмана — вдохнули свежие краски и современное звучание в хорошо знакомые мелодии. Эти юные артисты с уважением и любовью передают богатство музыкального наследия.

Композиторы и поэты, чье творчество вдохновляет

В программу вошли песни Александры Пахмутовой, Георгия Портнова, Василия Соловьева-Седого, Зары Левиной и других мастеров, написанные на стихи Роберта Рождественского, Михаила Анчарова, Льва Ошанина и других великих поэтов.

Эти мелодии, глубокие и искренние, наполняют сердце теплом и вызывают светлую ностальгию. Концерт станет настоящим праздником для всех, кто ценит настоящую, живую музыку, соединяющую поколения.