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Помогите двум влюбленным
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Спектакль Помогите двум влюбленным

Постановка
ГИТИС-театр 12+
Режиссер Галина Тимакова
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

Живая мелодия — мост между поколениями

Время меняется, но песни, наполняющие душу, остаются с нами. В этом уникальном концерте-спектакле зрители смогут услышать шедевры выдающихся композиторов XX века, ставшие частью истории нашей страны, а также старинные романсы, песни и дуэты из оперетт.

Новая жизнь для забытых мелодий

Молодые исполнители — студенты 3-го курса мастерской народного артиста России, профессора Д.А. Бертмана — вдохнули свежие краски и современное звучание в хорошо знакомые мелодии. Эти юные артисты с уважением и любовью передают богатство музыкального наследия.

Композиторы и поэты, чье творчество вдохновляет

В программу вошли песни Александры Пахмутовой, Георгия Портнова, Василия Соловьева-Седого, Зары Левиной и других мастеров, написанные на стихи Роберта Рождественского, Михаила Анчарова, Льва Ошанина и других великих поэтов.

Эти мелодии, глубокие и искренние, наполняют сердце теплом и вызывают светлую ностальгию. Концерт станет настоящим праздником для всех, кто ценит настоящую, живую музыку, соединяющую поколения.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
8 сентября
ГИТИС-театр Москва, Б.Гнездниковский пер., 10
19:00 от 900 ₽
24 сентября
ГИТИС-театр Москва, Б.Гнездниковский пер., 10
19:00 от 900 ₽

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