Помнит сердце

Театрализованная концертная программа, посвященная 80-летию Великой Победы, в постановке народного артиста России Вячеслава Егорова. В основе концертной программы – музыка и песни, которые воодушевляли на подвиги, дарили надежду, помогали выжить в тяжелое военное время и сегодня по-прежнему трогают до глубины души. В программе прозвучат знаменитые «Священная война», «Синий платочек», «В землянке», «Тёмная ночь», «День Победы» и другие песни, навсегда связанные с бессмертным подвигом, героизмом народа и гордостью за нашу родину.