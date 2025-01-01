Меню
Помнит сердце
Помнит сердце

6+
Театрализованная концертная программа, посвященная 80-летию Великой Победы, в постановке народного артиста России Вячеслава Егорова. В основе концертной программы – музыка и песни, которые воодушевляли на подвиги, дарили надежду, помогали выжить в тяжелое военное время и сегодня по-прежнему трогают до глубины души. В программе прозвучат знаменитые «Священная война», «Синий платочек», «В землянке», «Тёмная ночь», «День Победы» и другие песни, навсегда связанные с бессмертным подвигом, героизмом народа и гордостью за нашу родину.

Ноябрь
28 ноября пятница
14:00
Социально-культурный комплекс станицы Ленинградской Краснодар, станица Ленинградская, Красная, 121
от 450 ₽

