«Помним...» Памяти Владимира Высоцкого

«Помним...»: концерт памяти Владимира Высоцкого в клубе Петтер

Клуб Петтер приглашает всех ценителей театра и музыки на уникальный спектакль «Помним...», посвященный памяти великого поэта и актера Владимира Высоцкого. Это мероприятие станет данью уважения творчеству одного из самых ярких представителей русской культуры 20 века.

Что вас ждет

В программе — лучшие песни и стихи Владимира Высоцкого, исполненные талантливыми артистами. Зрители смогут не только послушать знаменитые композиции, но и увидеть сценические интерпретации стихотворений, которые затрагивают темы любви, свободы и социальной справедливости.

Интересные факты

Владимир Высоцкий не только писал песни, но и играл в театре. Его роль в спектакле «Владимир Высоцкий. Сказки на ночь» до сих пор остается одной из самых запоминающихся.

Высоцкий был не только поэтом, но и автором более 600 песен, которые до сих пор находят отклик в сердцах людей.

Клуб Петтер часто проводит мероприятия, посвященные культуре и искусству, создавая уютную атмосферу для общения и творчества.

Билеты

Билеты на спектакль «Помним...» можно приобрести на сайте клуба или в кассе. Рекомендуем заблаговременно забронировать места, так как ожидается высокий интерес к мероприятию.

Приходите, чтобы почтить память великого поэта и насладиться талантливым исполнением его произведений. Мы ждем вас в клубе Петтер!