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Билеты
«Помним...» Памяти Владимира Высоцкого
Билеты от 5500₽
Киноафиша «Помним...» Памяти Владимира Высоцкого

«Помним...» Памяти Владимира Высоцкого

18+
Возраст 18+
Билеты от 5500₽

О концерте/спектакле

«Помним...»: концерт памяти Владимира Высоцкого в клубе Петтер

Клуб Петтер приглашает всех ценителей театра и музыки на уникальный спектакль «Помним...», посвященный памяти великого поэта и актера Владимира Высоцкого. Это мероприятие станет данью уважения творчеству одного из самых ярких представителей русской культуры 20 века. 

Что вас ждет

В программе — лучшие песни и стихи Владимира Высоцкого, исполненные талантливыми артистами. Зрители смогут не только послушать знаменитые композиции, но и увидеть сценические интерпретации стихотворений, которые затрагивают темы любви, свободы и социальной справедливости.

Интересные факты

  • Владимир Высоцкий не только писал песни, но и играл в театре. Его роль в спектакле «Владимир Высоцкий. Сказки на ночь» до сих пор остается одной из самых запоминающихся.
  • Высоцкий был не только поэтом, но и автором более 600 песен, которые до сих пор находят отклик в сердцах людей.
  • Клуб Петтер часто проводит мероприятия, посвященные культуре и искусству, создавая уютную атмосферу для общения и творчества.

Билеты

Билеты на спектакль «Помним...» можно приобрести на сайте клуба или в кассе. Рекомендуем заблаговременно забронировать места, так как ожидается высокий интерес к мероприятию.

Приходите, чтобы почтить память великого поэта и насладиться талантливым исполнением его произведений. Мы ждем вас в клубе Петтер!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 июля
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
19:00 от 5500 ₽

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