«Помним...» Памяти Владимира Высоцкого

Клуб Петтер приглашает всех ценителей театра и музыки на уникальный спектакль «Помним...», посвященный памяти великого поэта и актера Владимира Высоцкого. Это мероприятие станет данью уважения творчеству одного из самых ярких представителей русской культуры 20 века.
В программе — лучшие песни и стихи Владимира Высоцкого, исполненные талантливыми артистами. Зрители смогут не только послушать знаменитые композиции, но и увидеть сценические интерпретации стихотворений, которые затрагивают темы любви, свободы и социальной справедливости.
Билеты на спектакль «Помним...» можно приобрести на сайте клуба или в кассе. Рекомендуем заблаговременно забронировать места, так как ожидается высокий интерес к мероприятию.
Приходите, чтобы почтить память великого поэта и насладиться талантливым исполнением его произведений. Мы ждем вас в клубе Петтер!