Краснодарский молодежный театр готовит к премьере уникальный спектакль-посвящение «Помни», который объединяет в себе песни о войне и жизни, а также поэму Роберта Рождественского «Реквием». Это произведение погружает зрителей в глубокие размышления о памяти и ответственности перед будущими поколениями.
Главная идея спектакля заключается в важности сохранить память о героизме солдат, участвовавших в Великой Отечественной войне. Режиссер Павел Пронин подчеркивает: «Мы являемся потомками этих героев, наследниками этих героев, продолжателями этих героев. Надо понимать и помнить всё, что было, ничего не упуская. И каждый должен себе задать вопрос, в связи с этим подвигом и жертвой, - как я должен жить и что я должен делать?»
В спектакле принимают участие талантливые артисты:
Приходите на спектакль «Помни», чтобы вместе с артистами погрузиться в атмосферу размышлений о значении памяти и о том, как мы можем чтить подвиги предков. Это не просто спектакль, а важный урок о том, как жить с осознанием своей истории.