Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Помни
Киноафиша Помни

Спектакль Помни

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль памяти Великой Отечественной войны в Краснодарском молодежном театре

Краснодарский молодежный театр готовит к премьере уникальный спектакль-посвящение «Помни», который объединяет в себе песни о войне и жизни, а также поэму Роберта Рождественского «Реквием». Это произведение погружает зрителей в глубокие размышления о памяти и ответственности перед будущими поколениями.

Лейтмотив спектакля

Главная идея спектакля заключается в важности сохранить память о героизме солдат, участвовавших в Великой Отечественной войне. Режиссер Павел Пронин подчеркивает: «Мы являемся потомками этих героев, наследниками этих героев, продолжателями этих героев. Надо понимать и помнить всё, что было, ничего не упуская. И каждый должен себе задать вопрос, в связи с этим подвигом и жертвой, - как я должен жить и что я должен делать?»

Артисты на сцене

В спектакле принимают участие талантливые артисты:

  • Владислав Гоголев
  • Ульяна Запольских
  • Анастасия Ковьярова
  • Евгений Парафилов
  • Заслуженный артист Краснодарского края Алексей Алексеев
  • Анастасия Радул
  • Оксана Трегубова
  • Заслуженная артистка Краснодарского края Юлия Макарова
  • Илья Сердюков
  • Егор Глазов

Не упустите возможность

Приходите на спектакль «Помни», чтобы вместе с артистами погрузиться в атмосферу размышлений о значении памяти и о том, как мы можем чтить подвиги предков. Это не просто спектакль, а важный урок о том, как жить с осознанием своей истории.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 25 сентября
Краснодарский молодежный театр Краснодар, Митрофана Седина, 28
18:30 от 1500 ₽
Краснодар, 26 сентября
Краснодарский молодежный театр Краснодар, Митрофана Седина, 28
18:30
Краснодар, 27 сентября
Краснодарский молодежный театр Краснодар, Митрофана Седина, 28
14:00 от 1500 ₽ 18:00 от 1500 ₽
Краснодар, 28 сентября
Краснодарский молодежный театр Краснодар, Митрофана Седина, 28
14:00 от 1500 ₽ 18:00 от 1500 ₽

В ближайшие дни

Щелкунчик 2.0
0+
Детские елки Детский
Щелкунчик 2.0
21 декабря в 16:00 Дворец искусств «Премьера»
от 500 ₽
Ночь ее откровений
12+
Комедия Драма
Ночь ее откровений
9 декабря в 19:00 Центральный концертный зал
от 1500 ₽
Золотой Петушок
6+
Драма
Золотой Петушок
5 октября в 18:00 Краснодарский молодежный театр
Билеты
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше