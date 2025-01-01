Спектакль памяти Великой Отечественной войны в Краснодарском молодежном театре

Краснодарский молодежный театр готовит к премьере уникальный спектакль-посвящение «Помни», который объединяет в себе песни о войне и жизни, а также поэму Роберта Рождественского «Реквием». Это произведение погружает зрителей в глубокие размышления о памяти и ответственности перед будущими поколениями.

Лейтмотив спектакля

Главная идея спектакля заключается в важности сохранить память о героизме солдат, участвовавших в Великой Отечественной войне. Режиссер Павел Пронин подчеркивает: «Мы являемся потомками этих героев, наследниками этих героев, продолжателями этих героев. Надо понимать и помнить всё, что было, ничего не упуская. И каждый должен себе задать вопрос, в связи с этим подвигом и жертвой, - как я должен жить и что я должен делать?»

Артисты на сцене

В спектакле принимают участие талантливые артисты:

Владислав Гоголев

Ульяна Запольских

Анастасия Ковьярова

Евгений Парафилов

Заслуженный артист Краснодарского края Алексей Алексеев

Анастасия Радул

Оксана Трегубова

Заслуженная артистка Краснодарского края Юлия Макарова

Илья Сердюков

Егор Глазов

Не упустите возможность

Приходите на спектакль «Помни», чтобы вместе с артистами погрузиться в атмосферу размышлений о значении памяти и о том, как мы можем чтить подвиги предков. Это не просто спектакль, а важный урок о том, как жить с осознанием своей истории.