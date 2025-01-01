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Поминальная молитва
Киноафиша Поминальная молитва

Спектакль Поминальная молитва

Еще один «Тевье-молочник», зрелищный и предсказуемый
Постановка
Театр на Литейном 16+
Продолжительность 3 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль по пьесе Григория Горина

«Поминальная молитва» — это история о человеке, столкнувшемся с утратой всего, что было ему дорого. Когда рушится привычный мир, когда уходят самые близкие люди, а обычаи перестают быть неотъемлемой частью жизни, возникает чувство бессмысленности существования. В такие моменты кажется, что на земле нет места Богу, и жизнь теряет свою ценность.

Тевье-молочник: поиск смысла

Главный герой пьесы, Тевье-молочник, оказывается в центре этого кризиса. Как не потерять себя в тревожное время? Как сохранить свое достоинство, несмотря на боль утраты и разрушение всего привычного? Создатели спектакля ставят перед собой важную задачу — показать путь Тевье-молочника, который пытается сохранить способность к состраданию и жалости, не исказить свое лицо злобой и ненавистью.

Для Тевье-молочника наступает момент, когда ему нужно найти смысл жизни в новых условиях и научиться жить заново. Он учится видеть и слышать мир вокруг себя — голубое небо, зеленые деревья, пение птиц и скрип снега под ногами. Его путь — это путь примирения с собой, с родными и, в конечном счете, с Богом.

Сила веры

Спектакль затрагивает вечные вопросы: что остается, когда рушится все, во что мы верили? Как сохранить веру в себе и в мире, который кажется безнадежным? Именно этот внутренний процесс становится центральной темой спектакля. Тевье-молочник находит силы для того, чтобы не потерять Бога в себе, несмотря на все испытания.

«Поминальная молитва» — это история о человеке, который, несмотря на утраты и боль, находит способ снова почувствовать себя живым, сохраняя человечность и веру.

Режиссер
Александр Кузин
В ролях
Валерий Кухарешин
Татьяна Ткач
Мария Цветкова-Овсянникова
Наталья Ионова
Мария Иванова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 28 августа
Театр на Литейном Санкт-Петербург, Литейный просп., 51
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Поминальная молитва Поминальная молитва Поминальная молитва Поминальная молитва Поминальная молитва Поминальная молитва Поминальная молитва

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