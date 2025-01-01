Гастрольный спектакль «Поминальная молитва» в Театре на Фонтанке

Белгородский государственный академический драматический театр имени М. С. Щепкина представляет спектакль «Поминальная молитва», который впервые ставится в Белгороде. Эта постановка является частью проекта «БОЛЬШИЕ ГАСТРОЛИ» и основана на знаменитой повести Шолом-Алейхема «Тевье-молочник».

Сюжет и атмосфера

Спектакль рассказывает тонкую и глубокую историю, пронизанную философией, юмором и печалью. Действие происходит в царской России, в маленьком еврейском селе Анатовка, где евреи и русские сосуществуют, вместе отмечая праздники и переживая трудности. Главный герой, старый молочник Тевье, является отцом пяти дочерей, которые сталкиваются с непростыми выборами в условиях изменяющегося мира.

Особые моменты

Стоит отметить, что в спектакле присутствуют сцены табакокурения, что может быть важно при выборе мест для зрителей. Рекомендуем учитывать этот факт при покупке билетов.

Почему стоит посмотреть

«Поминальная молитва» — это не просто спектакль, а глубокое размышление о жизни, любви и утрате. Он заставляет задуматься о человеческих ценностях и о том, как история влияет на судьбы людей. Эта постановка не оставит равнодушным ни одного зрителя.

Не упустите возможность увидеть это выдающееся произведение театрального искусства. Билеты уже в продаже!