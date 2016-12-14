Меню
Киноафиша Полюса. Презентация альбома

Полюса. Презентация альбома

16+
Возраст 16+
Билеты от 2500₽

О концерте

Презентация альбома группы «Полюса» в клубе 16 тонн

Презентация нового альбома группы «Полюса» обещает быть событием планетарного масштаба. В этой пластинке артистам удастся уместить всю свою музыкальность, интеллектуальность, иронию и задор. Выступление группы — это не только удовольствие, но и редкость, поэтому зрители могут столкнуться с определённым риском: регулярные переживания такого восторга могут оказаться опасными для здоровья.

Уникальный стиль «Полюсов»

«Полюса» — одна из самых тонких российских групп. Их музыка и тексты, наполненные глубокими смыслами, находят отклик в душе каждого слушателя. Девушки мечтают, юноши ощущают себя героями, а искушённая публика отмечает явные отсылки к классикам русской литературы и русского рока, притопывая в такт.

Яркие голоса и поэтические тексты

Центральной фигурой группы остаётся обаятельный Илья Разин, чьё уникальное исполнение и голос стали фирменным знаком «Полюсов». Альбом — это не просто музыкальный проект, а средство для творческого избавления от гнёта реальности. Зрители, которые регулярно посещают концерты, знают: по энергетике и качеству исполнения группа давно заняла свои позиции на вершине клубной музыки.

Поэзия и мелодия

Тем не менее, истинная любовь публики к «Полюсам» заключается не только в технике исполнения. Это также удивительно поэтичные тексты, в которых каждый находит что-то, адресованное именно ему, и завораживающая музыка, которая легко запоминается и остаётся в сердце.

Не упустите возможность стать частью этого уникального события и насладиться атмосферой вдохновляющего творчества!

Декабрь
14 декабря воскресенье
20:00
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
от 2500 ₽

