Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Полюса. Наше ничего. Презентация нового альбома
Киноафиша Полюса. Наше ничего. Презентация нового альбома

Полюса. Наше ничего. Презентация нового альбома

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Новая концертная программа группы «Полюса»

Группа «Полюса» с нетерпением представляет свою новую концертную программу под названием «Наше ничего». Почти десять лет прошло с момента выхода их последнего альбома «Невесомые». За это время группа не теряла актуальности: музыканты активно работали над новыми синглами и искали уникальные формы самовыражения, создавая музыку для различных проектов.

Творческий процесс

Каждая из прошедших работ стала важным шагом к созданию шестого полноформатного альбома. 22 октября на Новой сцене Александринского театра музыканты презентуют свою новую студийную работу, название которой пока остается в секрете.

Концерт для эмпатов

Это будет незабываемый концерт для истинных эмпатов — тех, кто чувствует ритм времени и улавливает тонкие оттенки мира. Для слушателей, для которых музыка является не просто фоном, а важнейшим способом проживания и понимания реальности. Атмосфера Новой сцены будет способствовать тому, чтобы каждая эмоция и каждая интонация, с которыми создавались новые песни, вошли в сердца зрителей.

Загадка на сцене

Как и подобает «Полюса», концертный состав и программа остаются загадкой, лишенной громких рекламных трюков и преждевременных разглашений. Одно известно точно: этот вечер станет уникальным событием, которое вы не захотите пропустить.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 22 октября
Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а
19:00 от 2300 ₽

В ближайшие дни

Романтический джаз в Оранжерее при свечах
6+
Джаз
Романтический джаз в Оранжерее при свечах
31 октября в 19:30 Оранжерея Таврического сада
от 2500 ₽
Колдстрим
16+
Рок
Колдстрим
20 сентября в 19:00 Douglas
от 1000 ₽
Оркестр CAGMO. Симфония Линкин Парк при свечах
6+
Рок
Оркестр CAGMO. Симфония Линкин Парк при свечах
21 октября в 19:00 ДК им. Ленсовета
от 3000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше