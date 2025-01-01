Полюса. Наше ничего. Презентация нового альбома

Новая концертная программа группы «Полюса»

Группа «Полюса» с нетерпением представляет свою новую концертную программу под названием «Наше ничего». Почти десять лет прошло с момента выхода их последнего альбома «Невесомые». За это время группа не теряла актуальности: музыканты активно работали над новыми синглами и искали уникальные формы самовыражения, создавая музыку для различных проектов.

Творческий процесс

Каждая из прошедших работ стала важным шагом к созданию шестого полноформатного альбома. 22 октября на Новой сцене Александринского театра музыканты презентуют свою новую студийную работу, название которой пока остается в секрете.

Концерт для эмпатов

Это будет незабываемый концерт для истинных эмпатов — тех, кто чувствует ритм времени и улавливает тонкие оттенки мира. Для слушателей, для которых музыка является не просто фоном, а важнейшим способом проживания и понимания реальности. Атмосфера Новой сцены будет способствовать тому, чтобы каждая эмоция и каждая интонация, с которыми создавались новые песни, вошли в сердца зрителей.

Загадка на сцене

Как и подобает «Полюса», концертный состав и программа остаются загадкой, лишенной громких рекламных трюков и преждевременных разглашений. Одно известно точно: этот вечер станет уникальным событием, которое вы не захотите пропустить.