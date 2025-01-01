Меню
Полюби меня крепче жизни
Билеты от 800₽
Киноафиша Полюби меня крепче жизни

Спектакль Полюби меня крепче жизни

Постановка
Бенефис 16+
Продолжительность 2 часа, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Трагикомедия о жизненных перипетиях на сцене театра Бенефис

«Эта история так же смешна, как и печальна. Человек безумно любил свою жену, но сделал все, чтобы ее потерять! Он хотел бы начать новую жизнь, но прошлое не отпускает его. Поезд жизни мчит вперед, а в нем — случайные попутчики, свидетели на суде, встреча с женщиной, сны, воспоминания, надежды.»

Вы готовы узнать, возможно ли переиграть свою жизнь заново? Этот спектакль предлагает ответ на этот серьезный вопрос в легкой и забавной манере. Прекрасная игра актеров унесет вас в вихрь эмоций: от неудержимого смеха до глубоких размышлений.

Что вас ждет в спектакле?

Каждый персонаж становится важной частью этой истории, подчеркивая, как сложно оставлять в прошлом то, что мы так любим. Мы увидим, как случайные встречи могут изменить ход событий и на что готовы пойти герои ради новых шансов.

Почему стоит посетить?

Спектакль создаёт атмосферу, в которой зрители могут задуматься о своих собственных стремлениях и сожалениях. Это идеальное сочетание ума и сердца, которое непременно найдет отклик в вашей душе.

Не упустите шанс стать свидетелем этой невероятно актуальной и чувственной истории на театральной сцене. Вы не только получите удовольствие от игры актеров, но и, возможно, откроете для себя новые горизонты внутреннего мира.

Режиссер
Анна Неровная
В ролях
Максим Ракитин
Александр Щекин
Ольга Посаженникова
Ирина Смирнова
Наталья Петухова

Октябрь
11 октября суббота
19:00
Бенефис Москва, Гарибальди, 23, корп. 4
от 800 ₽

