Спектакль-воспоминание о жизни в предвоенные годы прошлого столетия

Спектакль «Полыни сладкий вкус» основан на уникальных воспоминаниях женщины, чья молодость пришлась на 30-е годы прошлого столетия – время глубоких перемен и противоречий, полных как новых возможностей, так и страданий.

Воспоминания героини не являются простым пересказом исчезнувшей реальности. Это новое рождение прошлого, где время словно поворачивает вспять. Зритель сможет увидеть, как человек проходит путь от ангела к зверю и обратно, переплетая свои чувства с историей. Красной нитью в жизни героини проходит образ коровы – символ источника жизни и счастья.

Горечь и сладость судьбы

Однако для её детей молоко коровы имеет горький вкус полыни. Полынь, хотя и горька, хранит в себе печаль. Но её аромат сладок для тех, кто испытал горькие дары судьбы. Спектакль предлагает зрителю заглянуть через призму женского взгляда на жизнь в предвоенные и военные годы, создавая пронзительные и щемящие моменты.

Вопросы, которые волнуют

Театр в рамках этой постановки, следуя за автором, задаёт важные вопросы: «Сколько человека в человеке и как этого человека в себе защитить и оправдать?» Ответ один – защитить можно только любовью, ведь любовь действительно сильнее смерти.

Не упустите возможность погрузиться в мир глубоких чувств и размышлений, которые открывает спектакль «Полыни сладкий вкус». Это путь к осмыслению человеческой природы и судьбы, где главное – не потерять себя.