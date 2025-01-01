Спектакль о надежде и преодолении по пьесе Марии Малухиной

Приглашаем вас на показ пьесы современного российского драматурга Марии Малухиной «Полярная болезнь», действие которой разворачивается в суровых условиях Крайнего Севера в 1996 году. Эта история погружает зрителя в мир, где внешние обстоятельства испытывают на прочность внутреннее состояние героинь.

О чем пьеса?

«Полярная болезнь» — это многослойный рассказ о женщинах, которые сталкиваются с трудностями и находят в себе силы преодолевать их вместе. Татьяна, Любаша и Валя — каждая из них несет свою боль и переживания. Однако именно их дружба и сила духа становятся опорой в холодном мире.

Что ожидать от спектакля?

Зрители смогут пройти весь путь героинь, наблюдая за их борьбой за надежду и тепло. Пьеса поднимает важные вопросы о человеческих отношениях, о том, как взаимодействие с другими помогает справляться с внутренними демонами.

Продолжительность и формат

Спектакль идет 1 час 40 минут без антракта. Не упустите возможность стать частью этой глубокой и трогательной истории!