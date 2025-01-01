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Полярная болезнь
Киноафиша Полярная болезнь

Спектакль Полярная болезнь

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль-история сильных женщин из 90-х

Пьеса Марии Малухиной «Полярная болезнь» уже успела завоевать признание: она вошла в шорт-лист фестиваля молодой драматургии «Любимовка»-2021, стала победителем в драматургической программе Международного литературного конкурса им. М.А. Волошина в 2022 году и вошла в шорт-лист конкурса «Кульминация».

На первый взгляд, пьеса рассказывает о челночницах далеких 90-х, но это только внешняя оболочка. В ней скрыты глубинные пласты, которые и привлекают зрителей в театр. Здесь можно найти отсылки к северному фольклору, историю женской дружбы и силу духа несломленных русских женщин.

Интересный факт

Забавный исторический факт: в конце XIX века русские этнографы зафиксировали распространенную среди северян экзотическую болезнь, известную как мерячение. Жертвы этой болезни впадали в транс, пели песни на неизвестных языках и теряли самоконтроль. Иногда они тонули в море или замерзали в тундре, следуя за Полярной звездой, даже если это грозило им гибелью.

Местные жители называли это состояние «общением с духами». Ученые пытались объяснить данный феномен, находя сходство с симптомами шизофрении. Мерячение, или арктическая истерия, проявляется на юге полярным кругом, а на севере симптомы становятся все ярче выраженными.

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль на сцене!

Режиссер
Андрей Сидельников
В ролях
Инна Анциферова
Варвара Светлова
Ангелина Столярова
Александра Сыдорук
Вадим Лунгу

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 1 августа
Театр им. Комиссаржевской Санкт-Петербург, Итальянская, 19
14:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 24 октября
Театр им. Комиссаржевской Санкт-Петербург, Итальянская, 19
19:00 от 300 ₽

Фотографии

Полярная болезнь Полярная болезнь Полярная болезнь Полярная болезнь Полярная болезнь

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