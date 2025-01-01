Спектакль Полярная болезнь

Спектакль-история сильных женщин из 90-х

Пьеса Марии Малухиной «Полярная болезнь» уже успела завоевать признание: она вошла в шорт-лист фестиваля молодой драматургии «Любимовка»-2021, стала победителем в драматургической программе Международного литературного конкурса им. М.А. Волошина в 2022 году и вошла в шорт-лист конкурса «Кульминация».

На первый взгляд, пьеса рассказывает о челночницах далеких 90-х, но это только внешняя оболочка. В ней скрыты глубинные пласты, которые и привлекают зрителей в театр. Здесь можно найти отсылки к северному фольклору, историю женской дружбы и силу духа несломленных русских женщин.

Интересный факт

Забавный исторический факт: в конце XIX века русские этнографы зафиксировали распространенную среди северян экзотическую болезнь, известную как мерячение. Жертвы этой болезни впадали в транс, пели песни на неизвестных языках и теряли самоконтроль. Иногда они тонули в море или замерзали в тундре, следуя за Полярной звездой, даже если это грозило им гибелью.

Местные жители называли это состояние «общением с духами». Ученые пытались объяснить данный феномен, находя сходство с симптомами шизофрении. Мерячение, или арктическая истерия, проявляется на юге полярным кругом, а на севере симптомы становятся все ярче выраженными.

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль на сцене!