Полярная болезнь
Билеты от 1800₽
Полярная болезнь

Спектакль Полярная болезнь

Путешествие за счастьем
Постановка
МХТ им. Чехова 18+
Продолжительность 100 минут
Возраст 18+
Билеты от 1800₽

О спектакле

Спектакль «Полярная болезнь» в МХТ им. Чехова

«Утро. Ледяная пустыня. Чистое небо, яркое солнце, снег. Повсюду снег. И больше ничего вокруг. Посреди дороги остановился автобус…»

В этом увлекательном спектакле речь идет о трех женщинах — Татьяне, Вале и Любе. Каждая из них покидает дом по своим причинам и устремляется в бескрайние просторы вечной мерзлоты. Под Полярной звездой они надеются на себя и на поддержку духов северных земель, а снаружи автобус движется в 1996 год.

История о женской силе

Режиссер Марина Брусникина подчеркивает, что «это история о женской силе, которая вопреки, о свете и надежде, несмотря ни на что». Мастера театра создают уникальную атмосферу, где внутренние конфликты и переживания героинь отражают универсальные темы борьбы и выживания.

Каждая вдали от дома

Спектакль наглядно демонстрирует, как трудно иногда покидать родные места и как непросто принимать новые реалии. К тому же, режиссер акцентирует внимание на том, что каждая из героинь ищет своё место в мире, и это путешествие становится символом их внутреннего роста.

Зачем стоит увидеть спектакль

«Полярная болезнь» — это не только некоторые жестокие реалии, но и тонкие материнские чувства, стремление к жизни и поиски смысла. Зрители могут ожидать захватывающее зрелище, полное эмоций и смыслов, которое оставит след в сердце.

Не упустите возможность увидеть этот спектакль в МХТ им. Чехова. Убедитесь, что находитесь в центре самых сильных женских историй, которые заставят задуматься о нашем месте в этом мире.

В ролях
Дарья Юрская
Ольга Литвинова
Маргарита Якимова
Янина Колесниченко
Алексей Варущенко
Купить билет на спектакль Полярная болезнь

Помощь с билетами
Март
19 марта четверг
19:00
МХТ им. Чехова Москва, Камергерский пер., 3
от 1800 ₽

Полярная болезнь

