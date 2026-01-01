Спектакль Поля, Полечка, Полина

Поля, Полечка, Полина
Постановка
Красный факел 16+
О спектакле

Драма о взрослении. Студенческий спектакль на сцене Красного факела

На Малой сцене театра «Красный факел» состоится захватывающий спектакль, который расскажет о сложностях первых утрат и о важности семьи, любви и дружбы. Главная героиня, девочка Поля, после рождения младшего брата чувствует себя лишней. Её единственным другом становится собака Жучка. Однако, когда случается непоправимое, Полине предстоят испытания, которые помогут ей повзрослеть и понять истинные ценности жизни.

В постановке участвуют студенты совместного курса НГТИ и театра «Красный факел» под чутким руководством режиссера Андрея Прикотенко. Это уникальная возможность увидеть творчество молодых дарований на сцене профессионального театра.

Июнь
8 июня понедельник
19:00
Красный факел Новосибирск, Ленина, 19
от 1000 ₽
9 июня вторник
19:00
Красный факел Новосибирск, Ленина, 19
от 1000 ₽

