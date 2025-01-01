Спектакль Polverone (Солнечная пыль)

Польвероне — поэзия в театре кукол

Солнечная пыль, или ветер перемен

В переводе с итальянского «польвероне» означает «солнечная пыль». Так автор Тонино Гуэрра описывает ветер, уносящий человека в вихрь новых чувств и ощущений. В этом хаосе душевных переживаний и восприятий пробуждается движение духа — от тьмы к свету. Человек начинает по-новому чувствовать музыку, природу и окружающий мир.

Миниатюры по произведениям Тонино Гуэрра

Спектакль состоит из 16 коротких миниатюр, основанных на произведениях известного итальянского писателя и сценариста Тонино Гуэрра. Проза, поэзия и сценарии автора смонтированы в единую историю, рассказанную на языке театра кукол. Создатели постановки, в том числе режиссер Яна Тумина, превращают поэтическое восприятие мира Гуэрра в визуальную феерию, наполненную сценическими образами.

Первое театральное прочтение Тонино Гуэрра в Санкт-Петербурге

«Польвероне» — это не просто спектакль, это путешествие вместе с героями произведений Гуэрра. Впервые в Санкт-Петербурге его работы адаптированы для сцены Большого театра кукол, где фантастический ветер «польвероне» увлекает зрителей на путь преображения и переосмысления.