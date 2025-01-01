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Polverone (Солнечная пыль)
Киноафиша Polverone (Солнечная пыль)

Спектакль Polverone (Солнечная пыль)

16 новелл Тонино Гуэрры, переплавленные в чистой воды театральную поэзию
Постановка
Большой театр кукол 16+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Польвероне — поэзия в театре кукол

Солнечная пыль, или ветер перемен

В переводе с итальянского «польвероне» означает «солнечная пыль». Так автор Тонино Гуэрра описывает ветер, уносящий человека в вихрь новых чувств и ощущений. В этом хаосе душевных переживаний и восприятий пробуждается движение духа — от тьмы к свету. Человек начинает по-новому чувствовать музыку, природу и окружающий мир.

Миниатюры по произведениям Тонино Гуэрра

Спектакль состоит из 16 коротких миниатюр, основанных на произведениях известного итальянского писателя и сценариста Тонино Гуэрра. Проза, поэзия и сценарии автора смонтированы в единую историю, рассказанную на языке театра кукол. Создатели постановки, в том числе режиссер Яна Тумина, превращают поэтическое восприятие мира Гуэрра в визуальную феерию, наполненную сценическими образами.

Первое театральное прочтение Тонино Гуэрра в Санкт-Петербурге

«Польвероне» — это не просто спектакль, это путешествие вместе с героями произведений Гуэрра. Впервые в Санкт-Петербурге его работы адаптированы для сцены Большого театра кукол, где фантастический ветер «польвероне» увлекает зрителей на путь преображения и переосмысления.

Режиссер
Яна Тумина
В ролях
Наталья Сизова
Сергей Беспалов
Марина Солопченко
Ренат Шавалиев
Андрей Шимко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 3 сентября
Большой театр кукол Санкт-Петербург, Некрасова, 10
19:00 от 2300 ₽
Санкт-Петербург, 4 сентября
Большой театр кукол Санкт-Петербург, Некрасова, 10
19:00 от 2300 ₽

Фотографии

Polverone (Солнечная пыль) Polverone (Солнечная пыль) Polverone (Солнечная пыль) Polverone (Солнечная пыль) Polverone (Солнечная пыль) Polverone (Солнечная пыль)

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