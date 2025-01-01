Спектакль «Полторы горсти» – трогательная история о смелом ягненке в Дагестанском театре кукол

«Полторы горсти» – это добрая и трогательная сказка о маленьком ягненке, который обладает силой воли, превосходящей даже силу взрослых. В этом спектакле зрители станут свидетелями его увлекательного путешествия, в котором ему необходимо найти спасительное средство – всего лишь полторы горсточки соли. Только так мама ягненка сможет избавиться от недуга!

Опасное путешествие и необычные встречи

Ягненок отправляется в опасное путешествие, полное неожиданных встреч. Он знакомится с:

Петухом, который сеет зерно,

Зайчихой, потерявшей своего малыша Зайчонка,

Волком, попавшим в капкан,

Лисицей, охотившейся на голубей.

Каждая из этих встреч становится для ягненка важным уроком. Он учится смеяться и горевать, сопереживать и радоваться. Каждый персонаж помогает ему подобрать правильные слова, которые нужно говорить в разных ситуациях – будь то несчастье или радость, напутствие или призыв.

По мотивам кавказской сказки

Спектакль «Полторы горсти» основан на кавказской сказке, в которой переплетаются традиции и неизменный кавказский юмор. На протяжении всего представления юные зрители активно принимают участие в открытом диалоге с ягненком, что помогает ему в конце концов найти полторы горсти соли.

Загадка, которую нужно решить

Однако, вернувшись домой, ягненок забывает те самые важные слова, которые сказала ему мама перед отправлением. Как быть? Как вспомнить, зачем же он отправился в это путешествие? Ответ на этот вопрос зрители смогут узнать, следя за приключениями ягненка в спектакле.

Не упустите возможность увидеть этот увлекательный спектакль, который дарит детям важные жизненные уроки и учит их быть чуткими к окружающим!