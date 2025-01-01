«Полторы горсти» – это добрая и трогательная сказка о маленьком ягненке, который обладает силой воли, превосходящей даже силу взрослых. В этом спектакле зрители станут свидетелями его увлекательного путешествия, в котором ему необходимо найти спасительное средство – всего лишь полторы горсточки соли. Только так мама ягненка сможет избавиться от недуга!
Ягненок отправляется в опасное путешествие, полное неожиданных встреч. Он знакомится с:
Каждая из этих встреч становится для ягненка важным уроком. Он учится смеяться и горевать, сопереживать и радоваться. Каждый персонаж помогает ему подобрать правильные слова, которые нужно говорить в разных ситуациях – будь то несчастье или радость, напутствие или призыв.
Спектакль «Полторы горсти» основан на кавказской сказке, в которой переплетаются традиции и неизменный кавказский юмор. На протяжении всего представления юные зрители активно принимают участие в открытом диалоге с ягненком, что помогает ему в конце концов найти полторы горсти соли.
Однако, вернувшись домой, ягненок забывает те самые важные слова, которые сказала ему мама перед отправлением. Как быть? Как вспомнить, зачем же он отправился в это путешествие? Ответ на этот вопрос зрители смогут узнать, следя за приключениями ягненка в спектакле.
Не упустите возможность увидеть этот увлекательный спектакль, который дарит детям важные жизненные уроки и учит их быть чуткими к окружающим!