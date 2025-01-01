Меню
Полтора дюйма
Киноафиша Полтора дюйма

Полтора дюйма

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Зажигательный вечер с «Полтора дюйма»

«Полтора дюйма» — это сибирский рок-кавер-бэнд, который подарит зрителям незабываемое музыкальное путешествие. Группа исполняет известные поп- и рок-хиты двухтысячных годов, а также радует публику современными мэшапами. Их выступления наполнены безудержной энергией, которая захватывает с первых аккордов.

Музыка, которая объединяет

Репертуар «Полтора дюйма» включает в себя как классические хиты, так и свежие звучания, что делает их концерты привлекательными для широкой аудитории. Это отличная возможность насладиться знакомыми мелодиями в новой интерпретации.

Общение с публикой

Выступления группы не только музыкальные, но и интерактивные. Артисты активно взаимодействуют с зрителями, создавая уникальную атмосферу праздника и веселья. Каждый концерт — это не просто шоу, а настоящее событие, где каждый сможет почувствовать себя частью единой музыкальной семьи.

Не упустите шанс стать частью этого драйвового вечера! Приходите на концерт «Полтора дюйма» и зарядитесь положительными эмоциями и хорошим настроением!

Купить билет на концерт

Расписание

