Исторический спектакль «Польский курьер»

«Польский курьер» — это захватывающая история о Яне Карском, курьере подпольного польского сопротивления, который решает отправиться в Лондон. Его цель — донести до мирового сообщества правду о том, что происходит в Варшавском гетто и на территориях концентрационных лагерей Польши. Действие спектакля охватывает тревожный период с 1939 по 1943 год.

Ключевые персонажи

В центре сюжета — встреча Карского со Шмуэлем Зигельбоймом, одним из лидеров польской еврейской общины, который находится в вынужденной эмиграции. Эта встреча подчеркивает важность диалога и обращения к миру в трудные времена.

Творческая команда

Режиссура и медиатургия осуществлены Станиславом Капланом, а музыку к спектаклю написал Станислав Розенкранц. Супервизор проекта — Регина Каплан.

Актёрский состав

На сцене вы сможете увидеть Александра Баргмана и Станислава Белозерова. Также в спектакле задействованы актеры на экране: Дана Кучеровская, Дарья Глобенко, Петр Чижов, Николай Бергман, Леон Нонин и Алексей Ковальчук. Погружающая атмосфера будет дополнена голосом за кадром от Игоря Сергеева.

«Польский курьер» — это не только важная историческая драма, но и актуальное напоминание о необходимости помнить и говорить о прошлом. Этот спектакль станет важным событием в театральной жизни и привлечет внимание всех, кто интересуется историей и культурой.